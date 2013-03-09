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09.03.2013 23:29

На Днепропетровщине почтили память Тараса Шевченко

По случаю 199-летия со дня рождения Великого Кобзаря в городах и селах Днепропетровской области прошли торжественные мероприятия.
- Имя Тараса Шевченко знает каждый. Его талант и неистребимое стремление к свободе вдохновили украинский народ осуществить мечту о жизни в свободной, независимой и процветающей стране. И сегодня в украинских семьях и на днепропетровской земле на примере Тараса Шевченко воспитываются дети, которые будут создавать новую славу Украине, - сказал губернатор Днепропетровской области Дмитрий Колесников.

- Вклад великого Кобзаря в сокровищницу украинской культуры трудно переоценить. Без Шевченко невозможно представить ни нашего народа, ни нашей страны. Только на Днепропетровщине имя Тараса Шевченко носят десятки населенных пунктов, учреждений культуры и искусства, - подчеркнул председатель областного совета Евгений Удод.

В Днепропетровске цветы к подножию памятника Тарасу Шевченко возложили руководители области и города, депутаты, председатели районных советов, представители творческой интеллигенции, политических партий и общественных организаций, духовенство.

В этот день у памятника звучали стихи и песни на слова Тараса Шевченко


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