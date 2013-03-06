новости Элтон Джон снял номер в гостинице для своих очков Популярный рок-певец, который не в первый раз удивляет публику своими эксцентричными поступками, снова оказался в центре внимания прессы. По словам работников дорогого отеля в городе Белу-Оризонти, за несколько дней до своего появления в Бразилии Элтон Джон обратился к ним с просьбой зарезервировать дополнительный номер, сообщает издание lifenews. - В своем райдере певец указал, что температура воздуха в комнатах этого номера не должна быть выше 16 градусов, - рассказали в администрации отеля. - Более того, сэр Элтон Джон попросил, чтобы весь номер был украшен свежими цветами.



Как оказалось, композитор снял отдельный номер специально для дорогой коллекции очков, к которой он относится с особым трепетом.



- Мы не согласны с тем, что перечень условий и требований, предъявляемых артистом, слишком велик, - заявил организатор тура звезды Алуизер Малаб. - Райдер разумен.



Ранее сообщалось о том, что один из самых коммерчески успешных исполнителей также удивил своими нескромными запросами работников другой гостиницы. Тогда Элтон Джон потребовал, чтобы в его гардеробной были сидячие места для 10 человек, а также диван и кресла.





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