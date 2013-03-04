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04.03.2013 22:45

«Днепр» разгромил «Арсенал» со счетом 3:0

С уверенной победы над киевским «Арсеналом» начал «Днепр» весеннюю часть чемпионата Украины по футболу.
Начало разгрому положил Роман Зозуля, который воспользовался неуверенной игрой голкипера на выходе и головой переправил мяч в ворота уже на 19-й минуте матча – 1:0. После этого игра успокоилась до последних минут первой половины, когда «Арсенал» упустил неплохую возможность сравнять счет: на 45-й минуте Старенький вышел один на один с голкипером «Днепра», однако не смог переиграть Лаштувку.

В первом тайме «Арсенал» выглядел достойно, однако во второй половине игры стал сбавлять обороты, чем «Днепр» сполна и воспользовался. На 49-й минуте Сарнавский не по правилам сыграл против Зозули. Матеус хладнокровно реализовал пенальти – 2:0. На 64-й минуте голкипера гостей дальним ударом потревожил Джулиано – тот сыграл надежно. А на 69-й минуте Богдан Сарнавский не смог выручить свою команду после удара Федецкого – 3:0.

После этого хозяева создали еще несколько неплохих моментов, но счет на табло так и не изменился.

Валерий Сергеев
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