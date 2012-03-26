новости Александр Вилкул стал «Человеком года – 2011» 24 марта, в Киеве, в Национальном дворце искусств «Украина» состоялась 16-я торжественная церемония вручения общенациональной премии «Человек года-2011». В номинации «Региональный лидер года» победил губернатор Днепропетровской области Александр Вилкул. «Для меня это большая честь и большая ответственность. Это очередное признание того, что Днепропетровщина уверенно идет вперед в своем социально-экономическом развитии, укрепляя Украину на пути системных качественных преобразований в рамках Программы реформ нашего Президента Виктора Януковича. Я разделяю эту награду со всеми руководителями области и ее жителями», — сказал Александр Вилкул.



Среди достижений Александра Вилкула на посту губернатора Днепропетровщины — высокий рейтинг возглавляемой им области, который был присвоен авторитетным международным рейтинговым агентством «Fitch» по итогам 2011 года. Ранее, в 2010 году Днепропетровщина по оценке Всемирного экономического форума в Давосе заняла первое место среди областей Украины по уровню конкурентоспособности, а руководитель области получил первенство в рейтинге губернаторов регионов Украины по версии еженедельника «Комментарии».



Общенациональная программа «Человек года» является наиболее важным и авторитетным общественно-рейтинговым проектом. Ежегодное торжественное вручение премии собирает лучших представителей политической, финансово-экономической и гуманитарной элиты, членов Правительства Украины, представителей дипломатического корпуса, высокопоставленных гостей из других стран, звезд украинской и зарубежной эстрады, а также журналистов украинских и иностранных средств массовой информации.





ИА «Мост-Днепр» Tweet



