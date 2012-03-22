новости В Днепропетровск пришла французская весна Многие горожане заметили, что несколько лет подряд днепропетровская весна пахнет Францией. Этот год не исключение — 22 марта в нашем городе стартует восьмой Международный фестиваль студенческих франкоязычных театров. Открывать его приехала труппа из Парижа со спектаклем «Клоуны и голуби», который будет представлен зрителям 22 марта в 18.00 во Дворце студентов. Для всех, кто не знает французский язык, очень кстати придется синхронный перевод.



В последующие дни фестиваля можно будет увидеть семь постановок студенческих театров из Днепропетровска, Киева, Одессы, Кривого Рога, Донецка и Молдавии. Вход на все представления свободный. Оценивать постановки будут профессионалы: два украинца и два француза. Первый приз достанется лучшему коллективу — труппа поедет на франкофонный фестиваль в Румынию. Два других приза будут присуждены лучшей актрисе и лучшему актеру. Оценивается сценическое мастерство и владение французским языком, так как наградой для них станет поездка во Францию.



— Этот фестиваль – настоящий праздник франкофонии. В нем принимают участие люди, влюбленные во французский язык и культуру, — говорит директор Альянс Франсез в Днепропетровске Неж Прюво. — Это хороший повод для общения и культурного обмена, поэтому помимо театральных представлений мы организовали мастер-классы по актерской импровизации, а также поэтический вечер.





Мероприятия, посвященные французской культуре, ежегодно проводятся в Днепропетровске благодаря усилиям Альянс Франсез и поддержке государственных и коммерческих партнеров. Днепропетровцы знают эти дни под названием «Французская весна».

Юлия Бурнышева Tweet



