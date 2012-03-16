новости Братья Кличко: «Невозможное возможно!» Вечером 14 марта кинотеатр «Правда-кино» встречал звездных гостей ― Днепропетровск посетили легенды мирового бокса Виталий и Владимир Кличко. У красной дорожки около кинотеатра царило оживление: здесь собрались многочисленные поклонники и поклонницы братьев. Толпа горела желанием получить автографы и посмотреть фильм «Кличко», который презентовали боксеры. На презентацию они приехали вместе с режиссером Себастьяном Денхардтом.

Гостей вечера, которые не пожалели отдать за пригласительный билет 500 гривен, перед киносеансом ждал фуршет от «Правда-кино». Присутствующие насладились выступлением дуэта Анна-Мария и шоу-балета Shadows. Кузьма Скрябин, развлекавший гостей, разыграл призы от спонсоров мероприятия. И, наконец, гости проследовали в кинозал.

Фильм об украинских богатырях снят в жанре документального кино. Над этим проектом съемочная группа работала на протяжении двух лет. В результате получился очень честный, откровенный и эмоциональный фильм, где мы можем взглянуть на братьев Кличко с другой стороны. Зритель может проследить весь путь великих боксеров: от первых тренировок ― и до завоевания чемпионских титулов в супертяжелом весе. Здесь есть взлеты и падения, утомительные тренировки и триумфальные победы, счастье и разочарования. Это история двух простых мальчишек, которые, несмотря ни на что, шли к своей мечте и добились невероятных высот. Фильм выглядит невероятно живым, так как снят на реальных событиях безо всяких постановочных сцен. Съемки проходили в Украине, США, Германии, Австрии, Казахстане и Канаде. В фильме использованы редкие кадры из семейных архивов Кличко, а также интервью с их родителями, друзьями и соперниками. И зритель видит братьев не только как непобедимых чемпионов мира, но и как обычных людей, у которых есть свои жизненные приоритеты и цели, которые закаляли волю и боролись до последнего.

На презентации Владимир Кличко заметил, что если была бы возможность дать фильму другое название, они назвали бы его «Нет ничего невозможного». По мнению боксеров, эта лента послужит примером для современной молодежи и покажет ей, что всего можно добиться своими силами, главное ― желание.





Оксана Пономаренко Tweet



