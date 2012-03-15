новости Владимир Кличко открыл ДЮСШ №1 в Днепродзержинске 14 марта Днепродзержинск посетил Владимир Кличко, чтобы открыть там обновленную детскую спортивную школу. В течение прошлого года Фонд Братьев Кличко уже открыл школы в городах Каменец-Подольский, Горловка, Хотин, Северодонецк, Киев и Севастополь.



Днепродзержинская ДЮШС № 1 стала седьмым участником проекта Фонда братьев Кличко «Старт к успеху!». Здесь занимаются более 700 юных спортсменов в секциях гребли на байдарках и каноэ, гандбола, греко-римской борьбы, бокса, настольного тенниса. В стенах школы тренеры воспитали чемпионов Украины по различным видам спорта.



Фонд братьев Кличко предоставил необходимое для занятий спортом оборудование, которое в школе не обновлялось более 60 лет. Кроме того, в помещении школы установлен первый в городе боксерский зал с современным рингом. Фонд братьев Кличко также выделил средства на необходимый ремонт школы и новую сантехнику.



«За рекордное время — один год — наш Фонд реконструировал 7 детских спортивных школ в разных уголках Украины. Около 5 тысяч школьников теперь занимаются футболом, баскетболом, дзюдо, легкой атлетикой, теннисом, плаванием в новых светлых спортивных залах с новым оборудованием. Я знаю, что в городах, где мы восстановили школы, уже есть первые достижения. Дети становятся чемпионами города, области, страны, даже Европы, борются за право представлять Украину на Олимпийский играх! Поэтому занимайтесь, будьте здоровыми и вдохновляйте нас на новые свершения, ведь мы делаем это для вас», — сказал Владимир Кличко.







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