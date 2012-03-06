×
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПОЛИТИКА
ПЕРСОНА
ПРОБЛЕМА
ПАМЯТЬ
ДЕЛО
ДОСУГ
РЕГИОН
МНЕНИЕ
СКАЗОЧКА
ИСТОРИЯ И Я
TV-ART
ИЗ СТРАНСТВИЙ
СТИЛЬ
ЗВЕЗДНЫЕ ЗАБАВЫ
ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ ВОКРУГ НАС
ТАКОВА ЖИЗНЬ
СПОРТ
КРИМИНАЛ
КОНСУЛЬТАЦИИ
КОНКУРС
ЮБИЛЕЙ
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО УКРАИНЕ
РЕКЛАМА
Календарь новостей

Реклама
новости
06.03.2012 14:18

Осторожно: магнитная буря!

6 марта на Земле ожидается магнитная буря. Накануне NASA зафиксировала на Солнце самую мощную за последний месяц вспышку.
У метеочувствительных людей сегодня может ухудшиться самочувствие, они будут ощущать сонливость или раздражительность, поэтому врачи рекомендуют избегать повышенных нагрузок.
Синоптики прогнозируют в Украине 6-8 марта холодную, некомфортную для самочувствия погоду. В эти дни повышен риск обострения дыхательной системы, воспалительных процессов в суставах. Высокое атмосферное давление неблагоприятно отразится на гипертониках.



© Copyright 2005-2016, Днепровская правда
Украинский портАлРейтинг@Mail.ruSpyLOGRated by MyTOPКаталог-Молдова - Ranker, StatisticsУкраина онлайнКаталог Ресурсов ИнтернетСлуга Народу