новости Осторожно: магнитная буря! 6 марта на Земле ожидается магнитная буря. Накануне NASA зафиксировала на Солнце самую мощную за последний месяц вспышку. У метеочувствительных людей сегодня может ухудшиться самочувствие, они будут ощущать сонливость или раздражительность, поэтому врачи рекомендуют избегать повышенных нагрузок.

Синоптики прогнозируют в Украине 6-8 марта холодную, некомфортную для самочувствия погоду. В эти дни повышен риск обострения дыхательной системы, воспалительных процессов в суставах. Высокое атмосферное давление неблагоприятно отразится на гипертониках.



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