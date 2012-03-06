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06.03.2012 14:18
Осторожно: магнитная буря!
6 марта на Земле ожидается магнитная буря. Накануне NASA зафиксировала на Солнце самую мощную за последний месяц вспышку.
Синоптики прогнозируют в Украине 6-8 марта холодную, некомфортную для самочувствия погоду. В эти дни повышен риск обострения дыхательной системы, воспалительных процессов в суставах. Высокое атмосферное давление неблагоприятно отразится на гипертониках.
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