события недели «Киевстар» помогает выбрать профессию Уже около десяти лет компания «Киевстар» реализует благотворительную инициативу «Для людей, для страны». Благодаря этой программе сотни детей-сирот и детей с особыми потребностями по всей Украине получили новые возможности для развития и обучения. Специализированная общеобразовательная школа для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата не стала исключением. 23 декабря сотрудники компании представили воспитанникам школы современную мультимедийную комнату и провели для выпускников мастер-классы по профориентации. Дети в свою очередь продемонстрировали гостям свои таланты — выступили с вокальными и танцевальными номерами.

— В нашей школе обучается 87 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новый компьютерный класс, без сомнения, принесет им большую пользу. А мастер-классы помогут им поверить в себя и задуматься о свое будущем, — отметила директор специализированной общеобразовательной школы Людмила Мусиенко.

В небольшом видеоролике, который презентовала компания, психологи и эксперты по вопросам социальной реабилитации рассказывали о том, как выбрать профессию и приобрести необходимые навыки. А успешные писатели и журналисты с особыми потребностями убеждали ребят, что болезнь не должна становиться преградой для самореализации. Они своим примером доказали, что какие-либо физические недостатки не должны влиять на сильную личность, главное верить в свои силы, и тогда все получится.

— Мы надеемся, что наш проект окажет вам помощь в обучении и вашем становлении в жизни, поможет определиться с выбором будущей профессии, станет стимулом для развития. Мы подарим вам еще несколько таких видеороликов, из которых вы сможете узнать о специальностях, которые можете освоить, — обратилась к выпускникам менеджер по связям с общественностью компании «Киевстар» Алла Лаврентьева.

Воспитанники школы остались очень довольны презентацией ролика.

— Мы узнали об ответственности выбора профессии и о том, что все зависит от нашей внутренней самооценки, выбора и решения. Никто не обречен, никто не лишен права быть человеком, все могут добиться в этой жизни каких-то успехов. Я вот для себя решила, что буду получать экономическое образование. Стану менеджером или бухгалтером, — рассказала ученица школы Виктория Мынка.

Днепропетровск стал первым городом, где начала реализовываться новая программа компании «Киевстар». В дальнейшем подобные мероприятия пройдут еще в десяти школах-интернатах по всей стране.



Ксения Черкас Tweet