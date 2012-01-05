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Дієтологи радять після застіль їсти гарячі супи

Організм краще перенесе свята, якщо після застіль їсти гарячі овочеві супи, а між урочистостями з вживанням алкоголю робити перерву — в 5-6 днів, переконують лікарі-дієтологи.

«На наступний день після масштабного застілля необхідно зменшити обсяги їжі і не доїдати вчорашні салати. Харчування має бути більш легким, ближче до вегетаріанського. Добре з’їсти першого січня овочевий суп чи будь-яку іншу гарячу рідку страву», — зазначила провідний науковий співробітник клініки НДІ харчування РАМН, кандидат медичних наук Ольга Григорян.

Дієтолог також нагадала, що заправлені майонезом салати можуть стати джерелом бактеріального забруднення і привести до отруєння, оскільки довгий час стоять у теплому місці. Термін їх зберігання в холодильнику не перевищує 12 годин.

Фахівці також рекомендують не міняти режим харчування у той день, на який запланована велика гулянка. Це допоможе знизити навантаження на організм. «Я раджу не пропускати сніданок, обід і вечерю, тобто дотримуватися звичайного режиму харчування, це дозволить зменшити кількість з’їденого за раз в святкову ніч. Не буде їжі „на автоматі“ та інших порушень харчової поведінки пов’язаних з великими перервами між їжею» , — зазначила дієтолог Марія Дмитрівська.



