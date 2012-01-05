Календарь новостей
влажность:
давл.:
ветер:
Реклама
новости
05.01.2012 12:08
Дієтологи радять після застіль їсти гарячі супи
Організм краще перенесе свята, якщо після застіль їсти гарячі овочеві супи, а між урочистостями з вживанням алкоголю робити перерву — в 5-6 днів, переконують лікарі-дієтологи.
Дієтолог також нагадала, що заправлені майонезом салати можуть стати джерелом бактеріального забруднення і привести до отруєння, оскільки довгий час стоять у теплому місці. Термін їх зберігання в холодильнику не перевищує 12 годин.
Фахівці також рекомендують не міняти режим харчування у той день, на який запланована велика гулянка. Це допоможе знизити навантаження на організм. «Я раджу не пропускати сніданок, обід і вечерю, тобто дотримуватися звичайного режиму харчування, це дозволить зменшити кількість з’їденого за раз в святкову ніч. Не буде їжі „на автоматі“ та інших порушень харчової поведінки пов’язаних з великими перервами між їжею» , — зазначила дієтолог Марія Дмитрівська.
|© Copyright 2005-2016, Днепровская правда