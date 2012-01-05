новости Как избежать набора лишних калорий за праздники Несмотря на то, что праздники приносят с собой долгожданный отдых, многие женщины ждут их с опаской. Праздничные дни – это всегда застолье, угрожающее талии совсем не нужными ей сантиметрами. Попробуем разобраться, что, как и в каком количестве нужно есть, чтобы влезть в любимые джинсы. Даже самые строги диетологи соглашаются с тем, что сидеть на диете во время новогодних и рождественских торжеств рискованно как для психологического здоровья, так и для иммунной системы. Низкокалорийные диеты, идеальные для весны и лета, зимой могут существенно навредить здоровью, например, привести к развитию ОРВИ и гриппу. Попытки худеть на каникулах – это ошибка, уверяют специалисты. Все, что нужно делать – стараться сохранить свой вес на протяжении всех выходных.



Вот несколько простых правил, которые помогут в этом:



Есть нужно каждые 2-4 часа. Размер порции – около 300 г, упор – на диетические блюда: куриные грудки, креветки, рыба, салаты без майонеза. Такой график питания поддерживает уровень инсулина в норме и активизирует обмен веществ.



Завтрак – обязательно! Пропуская завтрак в расчете на вечернее пиршество, мы только добиваемся того, что, оказавшись за столом, не можем удержаться и съедаем больше положенного.



Десертные тарелки вместо столовых. И палочки. В маленьких тарелках порции выглядят внушительнее – это хороший психологический трюк для контроля над аппетитом. Тот же принцип работает с палочками для еды: из-за того, что ими часто приходится брать еду с тарелки, гораздо быстрее возникает ощущение сытости.



Не класть на тарелку сразу все вкусности. Непреложное правило застолья: чем больше разнообразных продуктов на тарелке, тем сильнее разгорается аппетит и тем труднее удержаться от того, чтобы не съесть все. Сконцентрируйся на двух-трех блюдах одного порядка, вместо того, чтобы по чуть-чуть пробовать все, что выставлено на столе, – ты съешь больше, а пищеварительная и нервная система будут изнемогать от необходимости выделять различные пищеварительные ферменты для несовместимых продуктов.



– Выбери парочку деликатесов, ешь маленькими кусочками, тщательно прожевывая и наслаждаясь едой, советуют диетологи. Чем дольше мы жуем, тем меньше калорий усваивается в минуту.



Разбавлять блюда овощами. Если в картофельное пюре добавить цветную капусту, никто и не заметит этой маленькой хитрости, а калорийность угощения снизится.



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Правильная последовательность. Наша пищеварительная система усваивает еду по-разному. Например, фрукты перевариваются в тонкой кишке, а мясо 2-3 часа сначала обрабатывается в желудке, а уже затем в тонкой кишке. Неправильная последовательность приема пищи приводит к проблемам, поэтому, сначала стоит обратить внимание на фрукты, а мясо отложить на потом.



Сочетание продуктов. Белки и углеводы лучше есть в разное время. К мясным и рыбным блюдам не подходит гарнир из картошки и круп, а также хлеб, сыр и яйца. Правильный выбор – сочные овощи типа шпината, капусты, свежих зеленых бобов, кабачков и т.д. Крахмалистые овощи вроде моркови и свеклы плохо сочетаются с мясом.



Жирное вредно в сочетании с белками, так что свинина, запеченная со сметаной или сыром, салат с яйцами, мясом и майонезом – опасный выбор.



Осторожно, скрытые жиры. Многие хозяйки даже безобидные овощи умудряются приготовить с большим количеством масла. Если готовите сама, постарайся использовать меньше жира, чем в прошлом году. Учитывай также жирность яиц, когда организуешь праздничный стол, ведь их желток – это практически чистый жир. И не забывай снимать кожу с курицы или индейки!



Теплая вода или кефир. Выпив перед застольем стакан теплой воды или кефира, можно обмануть желудок, запустив программу насыщения. Если любишь минеральную воду, лучше заранее выпустить пузырьки, чтобы они не гуляли в кишечнике, вызывая вздутие и метеоризм.



Движение. Утром в день застолья найдите время на прогулку, рекомендуют врачи. Участвуй во всевозможных конкурсах, танцах. Пищеварение и усвоение потребляемой пищи – это долгий процесс, съеденные жиры начнут откладываться только через день после застолья. Спортзал, баня (если нет противопоказаний), активные зимние забавы – вот что поможет сохранить фигуру в эти гастрономически опасные праздничные дни.





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