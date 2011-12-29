новости 3 новогодних предмета, которые могут травмировать глаза Травмы глаз бывают разные. Бытовая, проникающая, непроникающая, ушиб глаза. Сегодня мы расскажем о трех новогодних предметах, которые могут привести к серьезной травме глаза. 1. Пробка от шампанского



Пока бутылка с шампанским не распечатана, давление в ней в три раза выше, чем в автомобильной шине, а пробка вылетает со скоростью 50 км в час.



Неудачно вылетевшая пробка – самая распространенная травма глаза.



Подобные травмы опасны, к примеру, отслоением сетчатки. При ударе происходит деформация глаза, и, из-за того, что в глазу резко повышается давление, происходит гидравлический удар по сетчатке. При таком ушибе может произойти размягчение глаза.



Из-за удара пробкой от шампанского развивается травматическая катаракта: капсула хрусталика рвется, он вываливается в полость глаза. В таких случаях необходима срочная операция.



Как правильно открыть шампанское



1.Удалите фольгу и проволоку



2. Наклоните бутылку под углом 45 градусов к поверхности стола



3. Пробку можно обернуть полотенцем или салфеткой



4. Уменьшить выход газов из бутылки можно сильно охлажденной ложкой. Для этого нужно накрыть ею горлышко



2. Бенгальские огни



Металлическая стружка, которая отлетает от бенгальского огня во время горения, может повредить глаз.



Как правильно зажигать бенгальские огни



Бенгальские огни необходимо держать на расстоянии вытянутой руки, нельзя махать бенгальскими огнями. После того, как они прогорят, опустите их в сосуд с водой или в снег.



3. Водка



Недобросовестные производители иногда добавляют в алкоголь так называемый технический или метиловый спирт. Метиловый спирт содержится как в водке или коньяке, так и в портвейне или вине. Доза зависит от концентрации метилового спирта в спиртном напитке. Метил вызывает токсический неврит.



Симптомы



Если человек отравился водкой на метиловом спирте, характерны следующие симптомы:



* Снижение остроты зрения от 2,3 % до 100%.



* Сужение поля зрения.



* Характерно резкое сужение поля зрения на красный цвет, а иногда и полное отсутствие цветоощущения.



* Глазное дно не меняется.



* Уменьшается чувствительность зрительного нерва, и образуются дефекты в поле зрения.



Что делать



Срочно вызывайте скорую! А пока давайте больному обильное питье.



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