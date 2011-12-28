спорт Новогодняя планета и маленькие звезды Сотворить чудо своими руками в преддверии Нового года — такую задачу ставят перед собой организаторы фестиваля «Новогодняя планета Фитнес», который состоялся 14 декабря в Днепропетровском дворце детей и юношества. И, похоже, успешно с ней справляются уже 11 лет подряд. Фестиваль стал не просто традиционным, но и ожидаемым событием для молодежи, которая принимает в нем участие. Праздник организован Детско-юношеским центром «Штурм».



На отборочный тур для участия в фестивале съехались команды со всей Днепропетровской области. Уровень этого мероприятия позволяет отбирать только самые яркие и профессионально подготовленные номера. В этому году 19 команд школ, внешкольных учреждений и вузов представили на суд зрителей свои показательные выступления. И хотя соревновательный момент во время отбора присутствовал, на самом фестивале победителей и побежденных нет, ведь планета Фитнес — сказочная, детская, вошебная. На сцене — новогодняя елка, атмо¬сфера счастья, радости, веселья, ожидание подарков и чудес.



Почетную награду — Кубок депутата вручила директор Детско-юноше¬ского центра «Штурм», депутат Днепропетров¬ского городского совета Ирина Герливанова, которая считает главным делом своей жизни воспитание здоровых и счастливых детей. Кубок достался хореографиче¬скому ансамблю «Силуэт» сш № 80 (руководитель Ольга Винник).



Желаем нашим детям открытия новых планет и новых звезд, здоровья и успехов в Новом году!



Юлия Замилова Tweet