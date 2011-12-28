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спорт
28.12.2011 02:16

Украина — хозяйка Евробаскет-2015

Интрига по поводу того, кто же примет чемпионат Европы по баскетболу среди мужчин 2015 года, пропала еще за четыре дня до объявления официальных результатов.
Баскетбольные ассоциации Германии, Франции, Италии и Хорватии единогласно отозвали совместную заявку на проведение турнира, вероятно, из-за финансовых разногласий с организаторами. Так что Украина осталась единственной претенденткой.

В официальном сообщении Франции и Германии сказано:

— Снимаем заявку с тяжелым сердцем, потому что были полны энтузиазма и веры в положительный результат. Мы полагались на хорошее управление, гибкость и прозрачность и основывали наши решения и действия на этих ценностях. Но FIBA-Europe не разделяет это видение. Наша философия основывается на доверии, профессионализме и сотрудничестве, а это крайне важно для нас.

18 декабря в Мюнхене президент FIBA-Europe Олафур Рафнссон был немногословен при оглашении места проведения турнира, но отметил энтузиазм и гостеприимство Украины.

— Прежде всего хочу поблагодарить вас за это решение. Оно дало мне почувствовать себя так же, как и в 1988 году в Сеуле, когда мы выиграли олимпийское золото, но не чувствовали этого, пока все не закончилось. Украина — большая страна, и я уверен, что Евробаскет объединит нас так же, как это сделал футбол, — с восторгом выступил в Мюнхене президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков.

В заявку на принятие игр Евробаскет-2015 попали крупнейшие города Украины: Киев, Днепропетровск, Донецк, Львов, Одесса и Харьков. По предварительным данным, на подготовку будет потрачено 180 миллионов евро.
Ирина Ступаченко
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