спорт Три золота и бронза 11 декабря в польском городе Щецин завершился чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. В общекомандном рейтинге украинцы заняли восьмое место. Первыми стали немцы, вторыми — датчане, третьими — испанцы, а четвертыми — поляки. Бронзу на дистанции 1500 метров вольным стилем завоевал Сергей Фролов, уступив пловцам из Польши и Дании. 100 и 200 метров на спине принесли золотые награды 17-летней чемпионке I летних юношеских Олимпийских игр, которые проводились в прошлом году в Сингапуре, киевлянке Дарье Зевиной. Первое место на дистанции 50 метров баттерфляем занял

20-летний днепропетровчанин Андрей Говоров. Он также был двукратным чемпионом юноше¬ских Олимпийских игр, за что еще в прошлом году получил в подарок от городской и областной властей квартиру.



Достижения юного спортсмена и его тренера Константина Карташова отметил губернатор области Александр Вилкул:



— Новая победа Андрея Говорова показывает, насколько высок уровень подготовки спортсменов нашего региона. Благодаря примеру молодых чемпионов повышается интерес молодежи к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Поздравляю Андрея со званием чемпиона Европы и желаю ему успехов на Олимпиаде в Лондоне.



Ирина Ступаченко Tweet