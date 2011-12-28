спорт Испанцы научат футболу На прошлой неделе Андрей Русол и директор Академии ФК «Днепр» Александр Брыскин представили нового спортивного директора Академии Жорди Гратакоса и его заместителя Серхио Переса, которые согласно контракту проработают в Днепропетровске как минимум три года. Перес последний год был тренером по физической подготовке в испанском «Тенерифе», Гратакос — техниче¬ским директором Академии ФК «Барселона» в Египте, а ранее занимался поиском талантов для «Барсы» в Японии, Китае и США.



По словам Александра Робертовича, идея пригласить испанских специалистов зародилась давно, но для ее реализации не хватало достаточной подготовленности инфраструктуры и тренерского состава. Чтобы навести в академии порядок, был приглашен бразилец Жонас, проработавший здесь семь месяцев. Теперь сделан следующий шаг — воспитанием юных футболи¬стов займутся представители барселонской Академии «La Massia». Но копировать игру воспитанников испанского гранда никто не собирается.



— Вы знаете, что «Днепр» всегда славился своими футболистами. Что касается «Барселоны», это вообще непередаваемо, что вытворяют на поле ее маленькие волшебники. Мы тоже сторонники подобного техничного и зрелищного футбола, поэтому и было принято такое революционное на сегодняшний день решение, — отметил Александр Брыскин.



В переговорах с испанскими специалистами немалую роль сыграл Андрей Русол, который недавно проходил стажировку в «Барселоне».



— Наверное, нам повезло со временем, потому что еще полгода назад все так могло и не совпасть. Приехав сюда и посмотрев ситуацию в Академии, они приняли наше предложение. Мы счастливы, что здесь будут работать люди из лучшей детской школы в мире! Мы верим в то, что количество и качество информации, которые они принесут сюда, улучшат работу. Философия школы «Барселоны» не может не влюбить в себя! C юных лет ребята не только развиваются физически, но также им ставится великолепная техника игры. Им прививается уважение к партнерам, судьям, соперникам, зрителям. Наша общая цель — игра в первой команде как можно большего числа ребят, воспитанных в Академии «Днепра», — рассказывает Андрей.



Жорди Гратакос признался, что предложение «Днепра» его заинтересовало и сейчас он положительно настроен на дальнейшую работу:



— Я рад подписанию контракта и теперь свои знания и умения буду передавать на благо Академии. Хочу, чтобы ребята становились не только высококлассными футболистами, но и хорошими, позитивными людьми. Нам известно, что «Днепр» — большой клуб, и нам бы хотелось, чтобы люди, небезразличные к футболу, узнавали его с новых сторон.



Развитие детского футбола является главной задачей Академии. Совсем недавно завершилась работа над стадионом «Монтажник». А в следующем году планируется построить четыре современные площадки в разных районах. В будущем детские тренеры смогут участвовать в семинарах в Барселоне, а юные игроки пробовать свои силы в высококлас¬сных международных соревнованиях.



По материалам

пресс-службы ФК «Днепр»



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