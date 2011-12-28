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здоровая жизнь
28.12.2011 02:08

Все о «витаминной бомбе»

Принято считать, что киви появился в Новой Зеландии, однако на самом деле его родина — Китай. Сладкий фрукт начали выращивать еще в древней Маньчжурии. И только в 1906 году плоды завезли в Новую Зеландию. Далекий предок киви не был таким вкусным, как его современник — новозеландцам пришлось провести большую селекционную работу. Со временем киви стали называть «китайский крыжовник» — в честь птицы-символа Новой Зеландии.
Врачи по праву считают киви настоящей «витаминной бомбой», поскольку в нем очень много полезных компонентов. В одном плоде содержатся почти две суточные дозы витамина С, каротин, много калия (120 г на один плод), магний, фосфор, железо, кальций, витамины В1, В2, РР и Е.

Употреблять киви каждый день рекомендуют людям с повышенным артериальным давлением. Один плод после сытного обеда поможет убрать неприятные ощущения: тяжесть в желудке, изжогу, отрыжку. Из послед¬них исследований норвежских ученых стало известно, что киви способствует сжиганию жиров, которые блокируют артерии. Это приводит к снижению риска образования тромбов. Поэтому людям, страдающим заболеваниями сердца, рекомендуют съедать в день по два-три плода. Уже через месяц уровень жирных кислот в крови снижается на 15%, а риск образования тромбов — на 20%.

Для тех, кто желает похудеть, киви может стать прекрасным лакомством вместо сладостей или калорийных фруктов. В нем содержится всего 30 ккал на 100 г. Кроме того, в плоде присутствуют энзимы, способствующие укреплению коллагена, и грубая растительная клетчатка, которая хорошо усваивается нашим организмом. Поздней осенью и зимой киви с его огромными запасами живительного витамина С незаменим в нашем рационе.

Однако не стоит злоупотреблять «витаминной бомбой», если у вас есть заболевания желудочно-кишечного тракта. Также довольно часто он может вызывать аллергию, поэтому фрукт не рекомендуется аллергикам.

Киви можно употреблять с мясом, ветчиной, рыбой (в особенности с лососем, креветками), сыром. Он придает продуктам пикантный аромат и кислинку. Существует достаточно много рецептов десертов и напитков с добавлением киви. Подойдет он для приготовления джемов, мармелада, ликеров и вина.

Оксана Пономаренко
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