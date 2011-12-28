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28.12.2011 02:06

Женское здоровье

Рак шейки матки встречается у женщин разного возраста. Им страдают и 20-летние, и те, кому за 80. В последнее время девушки в возрасте до 29 лет стали чаще подвергаться этому заболеванию. Смертность от рака шейки матки в мире очень высокая — каждые две минуты умирает одна женщина, а за год гибнут порядка 260 тысяч человек. В Днепропетровской области рак диагностируют ежедневно
За медицинской помощью нужно обращаться своевременно. Каждая женщина должна проходить ежегодный профонкоосмотр у гинеколога, причем следует помнить, что риск заболеть после 55 лет возрастает.

Врач после осмотра и анализов сразу установит диагноз. Заболевание можно предупредить, если вовремя будут обнаружены и вылечены предраковые (дисплазия шейки матки) и фоновые болезни (эрозия шейки матки, полипы, кондиломы и другие).

Если рак шейки матки диагностируют у беременной, она нуждается в немедленном лечении. Начав его вовремя, можно спасти и маму, и ребенка.

Основной причиной является вирусная инфекция в соединении с факторами риска, к которым относят:

— ранние половые отношения (до 15 лет);

— большое количество половых партнеров;

— ранние роды;

— курение (те, кто курит, в 2,8 раза чаще болеют раком шейки матки);

— низкий социально-экономический уровень жизни (недостатки питания и отдыха, которые ведут к снижению иммунитета);

— низкий уровень сексуальной культуры населения;

— частые роды и большое количество абортов.

Методы профилактики заболевания: здоровый образ жизни, отказ от курения, постоянный половой партнер, ежегодные проф¬онкоосмотры, лечение предраковых и фоновых заболеваний.

Валентина Дьякова,

главный специалист по онкогинекологии ГУОЗ ОГА
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