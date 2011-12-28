здоровая жизнь Спасать детские жизни будут быстрее 14 декабря Областная детская клиническая больница получила ценный подарок — гематологический анализатор крови. Средства на аппарат стоимостью 59 тыс. грн собраны благодаря неравнодушным горожанам и представителям творческой интеллигенции города. Началось все с благотворительной фотовыставки «Я буду бороться!», которая проходила с 18 по 26 июня в театре им. Горького. Организовало ее Содружество Искусств Благотворительного Общества. Выставка приоткрыла для посетителей завесу больничных будней, показала, как врачи борются за жизнь маленьких пациентов со страшными диагнозами онкологии и гематологии.



— Конечно, собрать большую сумму с помощью одной только выставки мы не могли. Первый весомый вклад сделала Ирина Зайцева, это очень во¬одушевило нас. Затем никопольчане внесли в общую копилку 9 тыс. грн. Позже присоединилось модельное агент¬ство «P. S. Studio Model Management» — провело акцию «Живи, солнышко» и внесло 7 тыс. грн. Помогли учащиеся 7-Г класса средней школы № 112, собрав на своей благотворительной ярмарке 1500 грн. Жители города тоже старались содействовать: кто давал 10, кто 50, а кто и 1000 гривень. Заключительный вклад 15 тыс. грн сделал фонд «Подари мне жизнь», — рассказала Елена Володина из Содружества Искусств Благотворительного Общества.



Анализатор крови позволит врачам делать комплексный анализ в короткие сроки, а в лечении онкологических заболеваний, как известно, самое важное — это время. Теперь родителям не придется возить детей на дорогостоящие анализы в другие больницы, теряя при этом часы, дни, недели.



— Аппарат позволяет одновременно проводить сложные исследования для большого количества больных, ставить точные диагнозы. Он значительно упрощает труд врача и просто незаменим в критических состояниях пациента, когда срочно нужны анализы. Я благодарен тем людям, которые сочувствуют страданиям детей и помогают нам, — отметил главный врач Областной детской клиниче¬ской больницы Александр Хитрик.



Оксана Пономаренко Tweet