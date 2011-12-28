здоровая жизнь Компьютер и ребенок: как не навредить? Персональный компьютер прочно занял место в нашей повседневной жизни. С его помощью мы можем быстро находить необходимую информацию, узнавать новости, общаться. Но, с другой стороны, компьютеризация несет за собой и негативные последствия. Появился «компьютерный зрительный синдром»: миллионы взрослых и детей стали жаловаться на ухудшение зрения. У офтальмологов непрерывно растет поток пациентов. Зрительный аппарат ребенка несовершенен и продолжает формироваться, поэтому санитарные нормы жестко регламентируют время его работы за компьютером, в зависимо¬сти от возраста. Но так как оторвать ребенка от игры чрезвычайно трудно, нормы эти соблюдаются редко, и в результате зрение ухудшается.



Вот несколько простых рекомендаций. Самое очевидное решение — ограничить время, проведенное за монитором без перерыва. Рекомендуется делать короткий перерыв через каждые 30 минут. Идеальная разрядка — физическая активность. Некоторые специалисты предлагают упражнения для глаз, например наблюдения за объектами, которые двигаются в поле зрения, или концентрация взгляда на отдаленных предметах. Неплохо также разнообразить характер занятий ребенка. Например, работу с текстовым процессором можно прерывать игрой, в которой присутствуют подвижные объекты. Важен также хороший монитор с высоким разрешением, от которого глаза не будут перенапрягаться.



Необходимо следить, чтобы рабочее место ребенка было удобным и правильно освещенным. Монитор должен располагаться так, чтобы яркие источники света (солнце в окне, лампа) не отражались на экране. Ребенок должен удобно сидеть за компьютером: поза — естественная, спина — прямая, плечи расслаблены, руки на столе, угол между предплечьем и плечом не менее 90 градусов, ноги — на полу или подставке.



Если отпрыск жалуется на головную боль, нечеткость изображения, у него чешутся глаза, возникают трудности с чтением, необходимо показать его офтальмологу. Не забудьте при этом сообщить, что у вас дома есть компьютер, и расскажите, сколько времени за ним проводит ребенок. Врач может назначить специальные упражнения для глаз или подобрать очки, предназначенные для работы на среднем расстоянии от компьютера.



Современные дети уже не представляют жизни без компьютера. Поэтому для сохранения зрения необходимо, чтобы они научились правильно работать за ним. Родители должны контролировать ребенка, и если у него возникают проблемы со зрением, ве¬сти его к врачу.



Ирина Тарнопольская,



областной детский офтальмолог

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