такова жизнь Как-то раз под новый год девушки гадали… Рождественские и новогодние гадания — обычай древний, появившийся задолго до крещения Руси. Как и многие другие народные обряды, он причудливым образом слился с христианской традицией. Переход из года в год — дело нешуточное. Как и всякое «переходное» время, новогодняя ночь приоткрывает тайны грядущего, и, если постараться, можно узнать свою судьбу или каким-то образом повлиять на нее. Не зря под Новый год загадывают самые сокровенные желания.



По народным обычаям гадали в новогоднюю ночь с

31 декабря на 1 января и в святочную неделю (неделю после Рождества), а также на Крещение — 19 января.



Как повелось



Поскольку смысл гадания — приоткрывание завесы между настоящим и будущим, оно приурочено к периодам, которые воспринимаются как временные рубежи. Большая часть гаданий приходилась на Святки, поскольку в крестьянском календаре этот период осмыслялся как начало нового этапа в сель¬скохозяйственной деятельности, основным ориентиром которой были процессы роста и затухания солнца.



Структура основных гаданий сходна, различие составляет только материал, с помощью которого производятся действия, направленные на узнавание судьбы. В зимнее время таким материалом были самые разнообразные предметы: украшения, детали одежды и убранства дома (зеркала, полотенца, скатерти), кухонная утварь, орудия и предметы женского труда (веретено, кудель, мутовка).



Вещи домашнего обихода избирались как посредники соответствено их символиче¬скому значению в сложившихся мифопоэтических представлениях, в которых реальное назначение предметов уходило на второй план или стиралось вовсе (зерно — урожай, полотенце — дорога, кольцо — человек и т. д.).



По способу узнавания судьбы гадания условно можно разделить на две группы: гадание-истолкование и гадание-колдовство. Гадания-истолкования основаны на приметах, не зависящих от человека, а лишь трактуемых им с помощью многолетних наблюдений за природой. Гадания второй группы предполагают непосредственный контакт человека с потусторонними силами. В этом плане позиция человека в гаданиях-истолкованиях может быть определена как пассивная, созерцательная. Тогда как вступление в контакт с «иным» миром в гадании-колдовстве требует активных действий человека, обострения всех чувств, позволяющих ориентироваться в ситуации.



Но и в том, и в другом случае человеку необходимо было создать условия, при которых его действия происходили бы в нужном месте и в нужное время, то есть в той пространственно-временной точке, в которой возможны прорыв и контакт между противостоящими «мирами» — настоящим и будущим. Помимо приуроченности гадания к дням, имеющим в традиции значение рубежей, внутри суток для него избиралось время, которое, по народным представлениям, являлось моментом наивысшей активно¬сти потусторонних сил. Это полночь и полдень («после утрени», «во время обедни»), связанные с понятием «границы» и «перехода».



Для успешного гадания человеку нужно было переме¬ститься к «границе» или «каналу», связующему «свой» и «чужой» миры. В пределах дома это были печь, окно, зеркало, порог. Часто ворожбу производили в нежилых ча¬стях дома и относящихся к нему постройках (чердак, сени, двор, амбар, сад, баня).



Во время гадания человек сознательно отказывался от привычных норм поведения и признаков культуры, ощущая себя частью природы и осознавая зависимость своей судьбы не только от законов устройства социума, но и от всеобъемлющих законов устройства мира.



Приближаясь к своему природному состоянию, гадающий снимал пояс, нательный крест, кольца и шейные украшения, иногда — часть одежды. То, что во время гадания распускали волосы, также имело символическое значение. Это отделяло гадающего не только от своей социальной группы (поскольку определенная прическа традиционно характеризовала возраст и статус человека), но и от мира культуры в целом. Простоволосость и косматость считалась неотъемлемой чертой внешнего облика мифологических существ, олицетворяющих силы природы (кикимора, русалка, леший).



Поведение гадающих тоже отличалось от обычного, повсе¬дневного: в гадании с зеркалом нужно было смотреть в него немигающим, застывшим взглядом; на сон — спать одетыми; во многих ворожениях требовалось соблюдать абсолютную тишину и т. д. Чтобы гадание удалось, некоторые движения следовало делать наоборот: вставлять нитку в иголку, опущенную ушком вниз, прясть нитки «напак» (слева направо), идти «взапяты» (задом наперед). Аналогично таким действиям вначале произносили антимолитву: «Не властен Бог, не благослови Христос».



Во время многих гаданий в целях безопасности необходимо было соблюдать запреты: не смеяться, не разговаривать, не оглядываться, не двигаться или, наоборот, не останавливаться. Многие связаны с представлением о том, что человек во время гадания может попасть во власть нечи¬стой силы. В этом плане важно было вовремя почувствовать опасность и правильно завершить гадание: убежать, «перекрыть» связь с «иным» миром (перекре¬ститься, зачураться, накинуть платок на зеркало, совершить движения в обратном направлении, чем те, что производились в начале гадания и т. п.). Одно из распространенных правил гаданий — нечетное число участ¬ников.



При несоблюдении правил и запретов гадание могло не удаться либо привести к неблагоприятным последствиям и даже к смерти.



Способы гаданий



Гадание башмаком



Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки снимают с левой ноги башмак и кидают его в ворота. Куда он ляжет носком — в ту сторону и будет отдана замуж кидающая, носком к воротам — жить ей в девках весь год.



Гадание с зеркалами на будущего жениха



Это хорошо известное из литературы гадание нередко используется и сейчас. Девушка садится в темноте между двумя зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь увидеть своего жениха. Лучшим временем для этого гадания считается полночь.



Гадание о том, кто

быстрее выйдет замуж



Девушки отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого быстрее догорит, та скорее выйдет замуж. Если нитка потухла сразу или меньше половины сгорело, то замуж не выйдет.



Гадание на жениха



В полночь девушки выходили из дома и стоя у калитки, спрашивали у первого прохожего мужчины, как его зовут. Считалось, что суженый будет иметь то же имя и ту же внешность, что и опрошенный.



Гадание с петухом



В одну тарелку насыпают зерно (или кладут деньги), в другую наливают воду, рядом кладут зеркало, иногда приносят курицу. Петух, подошедший к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего жениха, подошедший к зерну или деньгам — его богатство, к воде — склонность к пьянству, а если петух подходит к курице, значит, жених будет «бабником».



Гадание о судьбе по теням



Каждый берет чистый лист бумаги, комкает его, кладет на блюдо или на большую плоскую тарелку и поджигает. Когда лист сгорит или почти сгорит, с помощью свечи делается его отображение на стену. Внимательно рассматривая тень, пытаются узнать будущее.



Гадания с вызыванием сна про суженого



Девушка пишет имя юноши на клочке бумаги, целует это слово накрашенными губами (чтобы остался след), кладет на маленькое зеркальце и под подушку и произносит заклинание: «С понедельника на вторник я гляжу на подоконник, кто мечтает обо мне, пусть приснится мне во сне».



Гадают в ночь с понедельника на вторник. Берется веточка ели, кладется на ночь в изголовье. При этом говорят: «Ложусь на понедельник, кладу в изголовье ельник, приснись тот мне, кто думает обо мне».



Гадают девушки, если ложатся спать там, где раньше не приходилось. Перед сном говорят: «На новом месте приснись жених невесте». Во сне увидишь своего жениха.



Гадание на картах



Перед сном кладут под подушку четырех королей и говорят: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснится пиковый король — жених будет стариком и ревнивцем, король червонный означает молодого и богатого, крестовый — жди сватов от военного, а бубновый — от желанного.



Гадание на воске



Растапливают воск в кружке, наливают в блюдце молоко и ставят у порога квартиры или дома. Произносят следующие слова: «Домовой, хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска». С по¬следними словами выливают в молоко растопленный воск. И затем внимательно наблюдают за происходящим. Увидеть застывший крест — к болезни. Если крест только покажется, то в наступающем году финансовые дела будут идти не слишком хорошо, а в личной жизни одолеют неприятности, но не слишком серьезные. Если зацветет цветком — женитесь, выйдете замуж или найдете любимого. Если покажется зверь, будьте осторожны: у вас появится недруг. Если воск потечет полосками, предстоят дороги, переезды, а ляжет звездочками — ждите удачи на службе, в учебе. Если образуется человеческая фигурка, вы обретете друга.



По кольцу



Бросают кольцо на пол. Если оно катится к дверям, значит, девушке скоро замуж, а мужчине — в командировку. Это также можно трактовать как уход из дому.



Гадание с кошкой



Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты левой лапой, желание сбудется. Если правой — не суждено.



Ольга Пасицельская Tweet