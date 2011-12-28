досуг Как украсить новогоднюю елку Устанавливая в доме елку, не все задумываются, в каком стиле нарядить свою пушистую красавицу. Старшее поколение предпочитает из года в год украшать ее коллекцией игрушек, собранных в течение нескольких лет, и только молодежь старается экспериментировать с материалами и цветами. «Днепровка» предлагает множество «нарядов» для новогоднего дерева. Пряничный домик



Испеките рождественские пряники, украсьте ими елку, дополните декор двумя типами елочных игрушек красного цвета и белыми снежинками.



Мерцание цвета



Сделайте звездочки из лент для подарков, они очень красиво преломляют свет люстры или светильника. Интересно смотрится двухцветный вариант (красный — белый, красный — фиолетовый, синий — фиолетовый или любой из этих оттенков в сочетании с золотом или серебром).



Офисное дерево



Возьмите все, что есть под рукой: скрепки, брелки для ключей, наклейки, cd-диски, мини-блокноты, ластики, снежинки и звезды из пластиковых папок — и в таком стиле украсьте елку в офисе.



Картинка, корзинка,

картонка



Легкие украшения и белая хвоя делают дерево невесомым. Они также отлично контрастируют с внушительным цветочным кашпо. На елку можно вешать все что угодно!



Красное и белое



Все украшения должны быть либо красными, либо красно-белыми (примерно в одинаковой пропорции).



Мечта о море



Если у вас не сложилось с новогодним отдыхом на море, украсьте дерево морскими сувенирами и стилизованными елочными игрушками на морскую тематику.



Новогодний бонсай



Украсьте деревце искусственным снегом, фонариками и птицами. Так вы будете ближе к Востоку.



Заснеженный лес



Ветви ели окуните в крепкий солевой раствор. Это создаст эффект снега. Украсьте серебристыми шарами и сосульками.



Искусство оригами



Попросите своих детей сделать фигурки из бумаги, скрепите из них разноцветные гирлянды и украсьте ими елку.



Фруктовая ель



Кто сказал, что на новогоднем дереве растут только шишки? Повесьте на него муляжи овощей, фруктов, пакетики с семенами или открытки с их изображением. Ваша красавица превратится в новогоднее фруктовое дерево.



Сплошная мишура



Украсьте елку мишурой — в монохромном стиле или разноцветном. Также можно добавлять все, что найдется в доме.



Хрустящее и блестящее



Сделайте из плотной фольги широкие конусы, поверните их наружу и направьте в каждую лампочку гирлянды: днем это будет просто забавно хрустеть и бле¬стеть, а вечером — красиво отражать разноцветные огоньки.



Сплошные подарки



Повесьте на елку мешочки с маленькими подарками и дарите их каждый день до старого Нового года.



Свечной заводик



Хвоя и свечи — неизменные атрибуты Нового года. Украсьте ими дерево, не забывая, что композиция будет лучше всего смотреться на фоне ярко-красного основания.



Сладкая сказка



Испеките печенье и повесьте его на маленьких крючках на ветки. Дополните ансамбль пестрыми лентами и конфетами.



Госпожа Метелица



Вспомните о детстве и винтажных украшениях. Советские игрушки, пятиконечная звезда на верхушке и вата вместо снежка перенесут вас в чудное далекое прошлое.



Семейные традиции



Достаньте свои старые игрушки и игрушки детей. Сделайте из коллекции прекрасную композицию.



Польское дерево



В Польше на елки издавна вешают украшения из соломы как благодарность за хороший урожай и яйца как пожелание достатка.



Розовый куст



Украсьте елку конусами из бумаги, в которые вставлены искусственные розы одного или двух оттенков.



Зимний городок



Повесьте на новогоднюю красавицу все, что найдете у себя в ящиках: игрушечные домики, церквушки, птиц, животных, добавьте классические елочные украшения и посыпьте «городок» искусственным снегом.



Синий иней



Покрасьте шишки серебри¬стой краской, повесьте их на елку. Добавьте синие шары и серебристые снежинки на длинных лентах, чередуя украшения в определенном порядке.



Любимые игрушки



Сделайте на своем столе главную площадь города: повесьте на елку фигурки любимых зверюшек, машинки и поставьте под дерево коллекцию игрушек. Огородите это все низким заборчиком.



Первый снег



В детской комнате можно поставить лесную красавицу, украшенную ватными шариками.



Радость рукодельницы



Повесьте на новогоднее дерево остатки пряжи, помпоны, вязаные безделушки, разноцветные шерстяные нитки.



Четкие линии



Подстригите елку так, чтобы между уровнями оставалось свободное пространство, а игрушки золотого и серебристого цветов повесьте по кругу примерно на одном уровне.



Конфетное дерево



Повесьте на лесную красавицу конфеты — побольше и поярче.



Ангелы и звезды



Тем, кто любит Рождество больше чем Новый год, придется по душе последний вариант декорирования елки. Купите фигурки ангелов и много звездочек, они создадут замечательный ансамбль и зададут прекрасное настроение!





Елена Демиденко Tweet