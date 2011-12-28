культура Старинная музыка ожила 14 декабря в музее «Литературное Приднепровье» состоялось необычное мероприятие. В рамках проекта «Звуки сквозь столетия» прошел вечер старинной музыки при свечах. Единственные в Днепропетров¬ской области профессиональные клавесинисты Александр Панаскин и Виктория Гамазова играли произведения выдающихся композиторов XVIII столетия. Благодаря увлекательным рассказам Александра о музыкантах, чьи произведения исполнялись, а также нежным переливам блокфлейты и звонким пассажам клавесина, слушатели будто перене— В XVI-XVIII веках клавесин был самым популярным инструментом в Европе, — рассказывает музыкант.

— Кроме него в наших программах звучит продольная флейта (особенно красиво она называется по-итальянски — фляута дольче). Это тоже один из самых распространенных в то время инструментов, особенно во Франции и Англии. Эта флейта родственна украин¬ской сопилке и русской свирели.



Конечно, музыкальные инструменты, на которых играют Александр и Виктория, современные, но артисты очень точно придерживаются манеры исполнения тех времен и подбирают соответствующий репертуар. На этом вечере музыканты исполнили произведения выдающихся композиторов той эпохи. Великий Иоганн Себастьян Бах, его сын Иоганн Кристиан Бах, любимец испанского двора итальянец Доменико Скарлатти, Доменико Циполла, покинувший Италию и осевший в Аргентине, отличаются широким и уверенным мазком кисти путешественника, в то время как французы Николя Шедевиль, Луи Куперен и Франсуа Куперен демонстрируют точность деталей домоседов. Открывали и закрывали вечер произведения Георга-Фридриха Генделя, немца по происхождению, ставшего английским классиком.



Оценить творчество выдающихся композиторов прошлого днепропетровцы смогли не впервые. Подобные музыкально-исторические вечера проходят в музее «Литературное Приднепровье» уже шесть лет. Спонтанная идея музыкантов воплотилась в жизнь 31 января 2007 года. Первое выступление оказалось удачным. Стало понятно, что людям это интересно. Организаторы решили, что подобные мероприятия будут регулярными. Теперь вечера старинной музыки при свечах устраиваются около пяти раз в год. Постоянными участниками являются Александр Панаскин и Виктория Гамазова, порой приезжают гости. Уже выступили в рамках творческого проекта «Звуки сквозь столетия» Ольга Шадрина, Елена Жукова, Наталия Фоменко из Киева, профессор НМАУ Светлана Шабалтина, Кристофер Стембридж из Великобритании.



Днепропетровская публика всегда тепло принимает клавесинистов, и, несмотря на незавершенный ремонт и холодный зал, в литературном музее на вечерах старинной музыки постоянно ан¬шлаг.



— Аудитория у нас очень разная, — делится наблюдениями Александр Панаскин. — В основном это старшее поколение, люди пенсионного возраста, которые имеют обычай ходить на концерты и выставки. Но особенно приятно, что у нас бывает и молодежь. Обычно это творческие молодые люди: художники, литераторы. Приходят также ребята, которые занимаются старинными инструментами несколько в другом ракурсе, — исторические реконструкторы, — улыбается Александр, намекая на парней в кольчугах с мечами и щитами.



На этих вечерах музыканты воссоздают образ эпохи. Они избегают академизма и официозной манеры. Александр Панаскин определяет свой проект не как конферанс и исполнительство, а как музыкально-историческое повествование. Он разговаривает со слушателями, будто те пришли в гости. Следующая возможность послушать клавесин представится в январе или феврале следующего года.





Юлия Бурнышева Tweet