культура Николаевские святки Святой Николай в Украине — один из самых почитаемых святых, который стоит в одном ряду с Иоанном Крестителем, Юрием Победителем, Андреем Первозванным и Ильей Пророком. Праздник в его честь отмечают дважды в год: Николая Теплого (Николая Весеннего, Перенесение мощей святого Николая) — 22 мая, и Николая Зимнего (святого Николая, Николая Чудотворца) — 19 декабря. Зимнего Николая, считавшегося покровителем земледелия и повелителем стихий, всегда чествовали пышно. Наши предки верили в чудодейственную силу святого: с ним были связаны случаи чудесного спасения замерзших, утопленников, путников, оказавшихся в беде. Именно поэтому запорожское казачество считало Николая своим покровителем. Согласно народному календарю на первый зимний месяц приходится больше всего праздников. Начиная со Дня святой Варвары (17 декабря) в течение трех дней праздновались Николаевские святки.



Сотрудники Днепропетровского художественного музея решили возродить старинную традицию празднования Святок.



17 декабря православный мир отмечает День памяти святой великомученицы Варвары. Издавна в этот день женщинам запрещалось стирать, белить и месить глину, зато разрешалось вышивать. Варвара была искусной рукодельницей и поэтому являлась покровительницей вышивальщиц. С этого дня девушки начинали вышивать приданое: сорочки, рушники, платки.



В музее в этот день художница по этническому костюму Антонина Бондарук обучала всех желающих вышивке. Мастерица знает около 200 техник вышивания и некоторыми из них с удовольствием поделилась с присутствующими.



18 декабря, в День Саввы, женщины по традициям продолжали заниматься рукоделием. Художественный музей в этот день собрал в своих стенах воспитанников детского дома «Світанок». Под руководством старшего научного сотрудника музея Оксаны Золотаревой дети с удовольствием обучались технике петриков¬ской росписи и создавали поздравительные открытки.



В День святого Николая,

19 декабря, в музее открылась выставка «Зима в городе». Свои работы представили днепропетров¬ские фотохудожники Павел Маменко и Владимир Таразевич. На их снимках — засыпанные снегом улицы, скованный льдом Днепр, заснеженные деревья.



Оригинальные панорамы зимнего Днепропетровска будут создавать праздничное настроение посетителям музея до 9 февраля.





Оксана Пономаренко Tweet