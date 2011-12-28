культура Сами себе издатели и писатели Широко известный в Днепропетровске культурный центр «Арт-Вертеп» уже не раз радовал ценителей современной украинской культуры творческими встречами и вечерами. Так, 13 декабря в уютной и почти домашней обстановке состоялась встреча с украинскими издателями, писателями и общественными деятелями — братьями Виталием и Дмитрием Капрановыми. У братьев был трудный день: сначала они выступали перед студентами филологического факультета ДНУ им. О. Гончара, затем встречались с учащимися ДУЭПа им. А. Нобеля и, наконец, интеллектуальные вечорницы «на Андрея» в «Арт-Вертепе». Писатели немного рассказали о проектах своего издательства «Зелений пес» и недавно вышедших книгах — сборниках иронической и эротической поэзии.



— Как издатели мы решили взяться за поэзию — в нашей стране очень много талант¬ливых авторов. Но, к сожалению, они известны лишь в узких кругах. За последние 20 лет люди совершенно отвыкли от поэзии, исчезли литературные объединения, творче¬ские вечера, даже на полках магазинов сборники стихов можно найти с трудом. Поэтому мы решили проложить украин¬ской поэзии дорогу к читателю и вернуть интерес к ней. А для аудитории в первую очередь интересен юмор и эротика, — отметил Виталий.



Капрановы поставили свое¬образный эксперимент: провели во Львове вечер иронической поэзии «ВИП», куда пригласили украин¬ских авторов Макса Паленко, Юрия Винничука, Евгения Манженко, Сергея Пантюка, Михаила Карпового и других. Мероприятие прошло успешно, поэтому за ним последовала ночь эротической поэзии в Киеве. Зрители проявили большой интерес, и сборники ироничных и откровенных стихов стали популярными.



Также братья презентовали днепропетровчанам свое новое творение — роман «Щоденник моєї секретарки». Задумка книги появилась после того, как издатели обнаружили, что одна из их секретарш начала делать в рабочем журнале личные записи. Написано ею было примерно следующее: «Сьогодні Віталій Віта¬лійович пригостив мене яблуком. Я не взяла. Я вважаю, що ми ще не в тих стосунках, коли я можу взяти це яблуко». Писателей удивило то, что в наше время еще встречаются такие чистые и наивные девушки.



— Мы решили попробовать взглянуть на мир, в котором живем, глазами такой девушки. Нашей задачей было показать, как взгляды на жизнь одного человека сталкиваются с точками зрения других людей и нормами современной жизни. Действие происходит весной и летом 2004 года, для нашей страны это были не самые легкие времена. Герой как секретный агент рассказывает читателям о происходящих событиях, — поведал Дмитрий.



В завершение вечера писатели представили программу «Ангельский шабаш»: пели, читали стихи и отрывки из своих произведений. Гости остались довольны необык¬¬¬¬н¬¬о¬¬венными вечорницами от братьев Капрановых.



Ксения Черкас Tweet