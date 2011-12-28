культура Впервые на манеже С 16 по 18 декабря в Днепропетровском государственном цирке прошел I Всеукраинский фестиваль детского и юношеского циркового искусства «Яскрава арена». В фестивале приняли участие 260 артистов из Черновцов, Чернигова, Харькова, Херсона, Ильичевска, Бердичева, Одессы, Запорожья, Днепропетровска и области. Участники представили яркую и разнообразную по жанрам программу. На арене цирка выступали мастера вращения обручей, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибры, акробаты, клоуны, дрессировщики голубей и экзотических животных.



Организовала фестиваль Днепропетровская общественная организация «Яскрава країна», которая уже пять лет подряд устраивает вокальные и хореографические фестивали в разных уголках Украины. Праздник циркового искусства стал настоящим подарком для нашего города ко Дню святого Николая. Все билеты на финальное вы¬ступление были проданы еще до начала фестиваля.



Подобное мероприятие уникально для Украины, поскольку детские непрофессиональные коллективы впервые получили возможность выступить на манеже цирка. Обычно ребятам из цирковых студий приходится проводить тренировки в спорт- или танцзале, а выступать доводится зачастую на неприспособленных для цирковых номеров площадках. Поэтому для них фестиваль «Яскрава арена» — это уникальный шанс почувствовать себя настоящими цирковыми артистами.



На ковре манежа суматоха. Сразу несколько коллективов в разноцветных костюмах, привыкая к круглой сцене, отрабатывают трюки. Но пришло время выступать, и малый манеж для репетиций опустел. Как, должно быть, страшно впервые выходить на арену, которая раньше принимала таких звезд цирка, как Юрий Никулин, Михаил Румянцев (Карандаш), Игорь Кио, Юрий Куклачев, Вальтер Запашный, представителей династии Дуровых, Яровых, Корниловых, Шемшур, Эльворти, Довейко и многих других.



— Страх, конечно, есть, — рассказывает 17-летняя воздушная гимнастка Катя Вацык из Херсонской эстрадно-цирковой студии «Jin-Roh», — но когда уже вышел — расслабляешься.



Ее коллега Сергей Клименко говорит, что главное для артиста — уверенность в себе. Парень с восторгом рассказывает о своих ощущениях во время выступления:



— На цирковой сцене я впервые, и это так здорово! Высота, зрители, свет. Потрясающие ощущения.



Днепропетровские 10-летние арти¬сты чувствуют себя увереннее, чем гости. Студия «Колорит», которая занимается в гимназии № 138 под руководством Лео¬нида Скульдицкого, удивляла жюри виражами на моноциклах, номером с обручами.



— Выходить на арену не очень страшно, все-таки не в первый раз. Но, конечно, переживаем. Чтобы бороться с волнением, мы кричим друг на дружку, — смеются девочки.



Девчонки из «Колорита» объяснили, почему выбрали такое нестандартное увлечение:



— В цирковой студии больше вы¬ступлений, заниматься интересней, чем, например, на танцах или в музыкальной школе. Там не научишься жонглировать и ездить на моноциклах.



Во время представления начинающих артистов оценивали заслуженные деятели культуры и циркового искусства Украины. Лучшие участники выступили 18 декабря на гала-концерте фестиваля рядом с профессиональными артистами Днепропетровского цирка. Зрители и сами артисты получили сладкие призы и игрушки, предоставленные партнерами фестиваля.





Юлия Бурнышева Tweet