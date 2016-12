история и я Мальтус и его теория народонаселения 16 декабря миновала очередная годовщина со дня кончины известного ученого Томаса Мальтуса (1766-1834 гг.). Это имя мало известно, однако теория, согласно которой на Земле в скором времени не будет хватать ресурсов, чтобы прокормить все население и, соответственно, необходимо регулировать рождаемость, имела далеко идущие последствия. В 1798 году английский ученый опубликовал книгу «Essay on the Principle of Population» («Опыт о законе народонаселения»). Вот три ее основных тезиса:



• Народонаселение строго ограничено средствами существования (в первую очередь — продуктами питания).



• Рост народонаселения может быть остановлен лишь встречными причинами, которые сводятся к нравственному воздержанию или несча¬стьям (войны, эпидемии, голод).



• Народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования — в арифметической.



Мальтузианство (как в последующем стали называть теорию) имело влияние на таких известных людей, как Чарльз Дарвин, Фридрих Ницше, Карл Маркс, Адольф Гитлер. Безусловно, если бы не выкладки этого демографа и этнолога, который к тому же был священником, в последующем не появилась бы фраза: «Гибель одного человека — трагедия, гибель миллионов лишь статистика». Ведь он считал войны и эпидемии в целом позитивным явлением.



Следует отметить, что с точки зрения современной науки мальтузианство имеет ряд минусов. Так, Томас Мальтус не принимает во внимание механизмы саморегуляции численности человечества, приводящие к демографическому переходу. Исходя из этого, основное положение мальтузианства о том, что численность населения следует искусственно регулировать уже в ХХ веке, признано не только антигуманным, но и антинаучным.







Андрей Никитин