история и я Этот день в истории28 декабря Международный день кино



29 декабря



55 лет назад (1956) на экраны Совет¬ского Союза вышел фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь»



31 декабря



Новый год



На этой неделе родились



26 декабря



1871 Евмен Кириллович Лукасевич, украинский общественно-политический деятель, врач, публицист



1949 Михаил Боярский, актер театра и кино, певец, заслуженный артист РСФСР



27 декабря



1595 Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского



1948 Жерар Депардье, француз¬ский, актер, лауреат премий «Золотой глобус» и «Сезар»



28 декабря



1897 Иван Конев, советский военачальник, Маршал Советского Союза



29 декабря



1709 Елизавета Петровна, российская императрица с 1741, дочь Петра I и Екатерины I



1775 Карл Росси, русский архитектор



30 декабря



1865 Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, лауреат Нобелевской премии



31 декабря



1826 Иван Григорьевич Кравченко-Крюковский, украинский кобзарь



1933 Семен Фарада, советский актер



1 января



1502 Григорий XIII, основатель григорианского календаря



События этой недели



26 декабря



1967 Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении юбилейной медали «50 лет Вооруженных Сил СССР»



27 декабря



1929 Сталин заявил о начале сплошной коллективизации и о переходе к политике «ликвидации кулачества как класса»



1968 в Китае прошли первые испытания водородной бомбы



28 декабря



1809 основано Театральное училище им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре



29 декабря



1898 первая постановка драмы А. П. Чехова «Чайка» в Московском Художественном театре



30 декабря



1547 Иван IV Васильевич (Грозный) принял царский титул



1922 на I Всесоюзном съезде Советов прията декларация об образовании СССР



31 декабря



1833 Указом императора Николая I гимн «Боже, Царя храни» объявлен официальным



1990 Гари Каспаров выиграл чемпионат мира по шахматам у Анатолия Карпова



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