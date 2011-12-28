история и я Святой Николай в легендах и жизни В разных странах есть святые или божества, чье почитание давно вышло за рамки сугубо религиозного торжества. Яркий тому пример — святой Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских. На Руси издревле его ежегодно вспоминают 19 декабря. Святитель Николай давно превратился в полулегендарную личность, несмотря на то что был живым человеком. Правда, не таким, как все. Согласно житию будущий Чудотворец родился в III веке в римской провинции Ликия. Тогда этот регион был крайне подвержен греческому влиянию. С раннего детства Николай был очень религиозным и посвятил жизнь христианству.



Будущий святитель — из знатного богатого рода. Когда родители умерли, унаследовал их состояние, однако отдал его на нужды бедных.



Начальный период деятельности Николая в качестве священнослужителя относят к владычеству рим¬ских императоров Диоклетиана (годы правления 284-305) и Максимиана (годы правления 286-305). В 303 году Диоклетиан издал эдикт, узаконивший систематическое преследование христиан по всей империи. После отречения обоих императоров 1 мая 305 года произошли изменения в политике их преемников по отношению к тем, кто исповедовал веру во Христа.



В западной части империи Констанций Хлор (годы правления 305-306) после своего восшествия на престол положил конец систематическим гонениям. В восточной части Галерий (годы правления 305-311) продолжил преследования до 311 года, когда он выпустил эдикт веротерпимо¬сти, находясь на смертном одре. Гонения 303-311 годов считаются наиболее продолжительными в истории Римской империи.



После смерти Галерия его соправитель Лициний в основном терпимо относился к представителям всех конфессий. Как результат — христианские общины стали развиваться. К этому периоду относится епископство святителя Николая в Мире (современное название города — Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции).



Разрушение нескольких языческих храмов также приписывают ему, среди них — один из храмов Артемиды (также извест¬ной как Диана).



Существует сказание, согласно которому во время проведения Первого Вселенского Собора (325 год) святой Николай во время спора с Арием, основателем весьма популярного в ту пору еретиче¬ского учения, ударил того по лицу (по другим данным — избил посохом). Однако это не более чем легенда. Она должна быть признана несостоятельной, так как плохо сочетается с личным характером святителя. Возник же этот миф не ранее XIV-XV века.



Святителя Николая при жизни знали как защитника оклеветанных. Он часто вы¬ступал в их пользу на разнообразных процессах. Также он известен своими молитвами за моряков и других путешественников. С этим эпизодом связано сказание: будучи молодым человеком, Николай пошел учиться в Александрию и в одном из морских путешествий из Миры в Александрию воскресил моряка, сорвавшегося с элемента корабельной оснастки в шторм и разбившегося насмерть. Известен и другой случай: Николай спас моряка на обратном пути из Александрии в Миру и по прибытии взял его с собой в церковь.



Святитель Николай скончался в середине

IV века в глубокой старости. По церковному преданию, мощи святого сохранились нетленными и источали чудесное миро, от которого исцелилось множество людей. В 1087 году мощи Николая Чудотворца были перенесены в итальянский город Бар (Бари), где находятся и поныне.



Что же подтолкнуло разные народы поминать святого Николая? Как уже говорилось, святой Николай был богатым человеком и заботился о бедных. Наиболее вероятно, что традиция вручения подарков на

19 декабря произошла от этого случая: один бедный человек не мог обеспечить своих дочерей приданым. И поскольку по тамошним обычаям они не могли выйти замуж, отец намеревался отправить их работать. Николай (в то время еще не епи¬скоп), узнав об этом, решил воспользоваться отцовским наследством. На протяжении трех ночей он пробирался в убогий дом и каждый раз бросал через окно в комнату, где ночевали сестры, кусок золота — на приданое для каждой дочери. Кроме того, святой Николай желал, чтобы они не знали, кто им делал добро.



В Украине принято подарки класть под подушку. Если ребенок был послушным и вежливым на протяжении года, он получает много подарков и сала; если же непо¬слушным или подглядывал за тем, как ему кладут подарки, его порят розгами. Сала же ему не давали весь следующий год.







Юрий Андреев Tweet