криминал Страховщики тоже врут В цивилизованных странах страхование автомобилей — дело, привычное для всех. Пострадавшим в авариях или при других обстоятельствах гарантируют полное возмещение нанесенного ущерба. Однако множество страховых компаний, требующих от своих клиентов немалых денег, в случае повреждения автомобиля стараются всеми возможными способами избежать страховых выплат, могут затягивать их на долгие месяцы. По подсчетам Ассоциации страхователей Украины, 70% водителей жалуются на страховые компании. В Европе проблемы с автострахованием — редкость. В чем же разница между иностранными страховщиками и отечественными? Все очень просто: первые вкладывают деньги клиентов в инвестиционные проекты, таким образом получая основной доход, вторые — зарабатывают непосредственно на за¬страхованных клиентах. Заграничные компании тратят 80-90% взносов на компенсации. В Украине же этот показатель у большинства компаний не превышает 30-40%.



Обман начинают с договора, в котором используются запутанные, двусмысленные предложения. К примеру, «Обязательства страховой компании не превышают задолженности клиента перед банком». Это значит, если клиент разбивает машину, а его долг по кредиту составляет пять тысяч гривень, то страховая компания выплатит только эту сумму. То, что ремонт машины стоит в десять раз дороже, во внимание не берут. Если компания по вашему требованию не хочет переписать нечеткие положения, стоит искать других страховщиков.



Обязательно обращайте внимание на норму износа автомобиля, которую вычтут из возмещения, иначе его может не хватить даже на частичный ремонт. Поинтересуйтесь процентным соотношением страховых выплат фирмы и платежей клиентов. Так вы сможете прогнозировать реальность обещаний.



Сами страховщики отмечают, что не стоит гнаться за слишком дешевой страховкой. Низкая стоимость означает для вас небольшой перечень страхового покрытия, повышение франшизы и значительные ограничения в выплатах.



Перед покупкой страховки поинтересуйтесь, есть ли разница, кто виноват в ДТП. Если так, то вполне вероятно, что компания будет доказывать вашу вину, чтобы не выплачивать компенсацию. Также в страховых компаниях никогда не покажут в договоре тех пунктов, в которых говорится об отдельных деталях, стоимость которых не компенсируется. Это может быть, например, лобовое стекло автомобиля — его стоимость не выплачивают, если франшиза составляет 1-2%. Цену колес многие компании не возмещают даже при франшизе 0%.



Поэтому бывалые водители и независимые эксперты рекомендуют очень внимательно изучить документ, который вы подписываете в офисе страховой компании. Будет лучше, если вы сначала покажете его компетентному юристу. Достаточно того, что в договоре будет упущена хотя бы одна цифра или слово, чтобы компания отказала вам в выплате компенсации.



Оксана Пономаренко Tweet