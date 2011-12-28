криминал

Судья наживался на инвалидах

30 ноября прокуратура Днепропетровской области совместно с СБУ направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении судьи одного из районных судов Кривого Рога. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области.

Судья занимался гражданскими делами по искам инвалидов, которые должны были получать страховые выплаты в связи с утратой трудоспособности на производстве. Рассмотрение дел мужчина намеренно затягивал, а за решение судебных разбирательств требовал взятки. С июля по август текущего года его нелегальный доход составил 24 491 грн. Кроме того, обещая, что деньги пойдут на взятки в апелляционный суд области, завладел суммой в размере 10 491 грн.



В данный момент «защитник правосудия» находится в отставке. Перед судом он предстанет за преступления, предусмотренные статьей 368, частью 3, статьей 364, частью 1 и статьей 190 частью 1 и 2 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство и получение взятки, злоупотребление служебным положением, мошенничество»).

