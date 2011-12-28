криминал

Польстился на лак для ногтей

8 декабря работник одного из парфюмерных магазинов обратился в правоохранительные органы и сообщил о том, что неизвест¬ный мужчина похитил товар. Об этом рассказали в пресс-службе УГСО ГУ МВД Украины в Днепропетров¬ской области

На место преступления был направлен наряд государственной службы охраны. Подъехав к магазину, милиционеры заметили подозрительного мужчину, на которого указали работники торговой точки.



Задержанным оказался неработающий 32-летний житель поселка Сурско-Михайловка Солонянского района. При обыске у него обнаружен похищенный товар: туалетная вода, тушь для ресниц, два флакона лака для ногтей и еще несколько товаров для женщин.



Правонарушителя доставили в Кировский РО. Стоимость ущерба устанавливается.





