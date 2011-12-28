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криминал
28.12.2011 00:57

В Павлограде «заминировали» рынок

Как сообщает пресс-служба Павлоградского ГО милиции, 11 декабря около семи утра в их дежурную часть поступило тревожное сообщение от граждан.
На улице Горького, напротив центрального рынка, был обнаружен подозрительный предмет овальной формы, напоминающий гранату. По указанному адресу немедленно выехали работники милиции и сотрудники МЧС и оцепили «заминированное» место. Там представители правоохранительных органов обнаружили муляж гранаты.

В настоящее время улика находится на экспертизе, а милиция ищет возмутителей общественного порядка. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.
Оксана Пономаренко
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