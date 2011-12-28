криминал В Павлограде «заминировали» рынок Как сообщает пресс-служба Павлоградского ГО милиции, 11 декабря около семи утра в их дежурную часть поступило тревожное сообщение от граждан. На улице Горького, напротив центрального рынка, был обнаружен подозрительный предмет овальной формы, напоминающий гранату. По указанному адресу немедленно выехали работники милиции и сотрудники МЧС и оцепили «заминированное» место. Там представители правоохранительных органов обнаружили муляж гранаты.



В настоящее время улика находится на экспертизе, а милиция ищет возмутителей общественного порядка. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

Оксана Пономаренко Tweet