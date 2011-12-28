криминал

На парковках орудуют воры

Как сообщают в пресс-службе МВД Украины, на днях в правоохранительные органы обратился 51-летний житель Днепропетровска. Он заявил о том, что из его автомобиля похищены 10 тысяч долларов и личное имущество. Кража произошла вечером на парковке одного из торговых центров, где хозяин машины делал покупки.

В тот же день в Бабушкинский райотдел милиции Днепропетровского городского управления 39-летний мужчина заявил о том, что его автомобиль пострадал от рук неизвестных злоумышленников, которые похитили из машины имущество на общую сумму 32 тыс. грн.



После проведения розыскных мероприятий сотрудниками милиции установлены и задержаны двое преступников. Ими оказались 30- и 32-летние граждане, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 185, части 3 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Теперь автомобильным ворам грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет.

