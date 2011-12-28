общество Доверьте квартиру профессионалам По статистике 55% квартирных краж совершаются в летний период отпусков и во время зимних праздников. Люди, дождавшись вожделенных выходных, уезжают на отдых и не думают о безопасности своей квартиры. И нередко, вернувшись домой, обнаруживают, что в их отсутствие там «хозяйничали» воры. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, можно обратиться в Государственную службу охраны. Как сообщил заместитель начальника управления Государственной службы охраны при ГУМВД Игорь Савченко, с

10 по 31 декабря в Украине проходит социальная акция «Квартира под охрану», во время которой всем, кто хочет защитить свое жилье, предоставляется скидка. За монтаж охранно-тревожной сигнализации нужно заплатить половину стоимости — от 1500 до 3000 грн, а использование город¬ской телефонной сети для подключения средств охраны к милицейскому пульту наблюдения обойдется всего в 1 грн. Абонентская плата при этом составит 75 грн в месяц. Существуют льготы для малообеспеченных граждан.



— В наше время, когда преступность с каждым годом становится изощреннее и агрессивнее, стоит задуматься о безопасности квартиры. Сигнализация остановит 98% злоумышленников, — отметил Игорь Савченко.



Как свидетельствует практика, те преступники, которых не испугала сигнализация, оказывались в служебной машине ГСО. Бывали и необычные случаи. Например, в одну из квартир грабители попытались пробраться, просверлив через подвал дыру в бетонном полу, но ничего вынести не успели — милиция прибыла вовремя. А однажды бывшие спортсмены при помощи альпинист¬ского снаряжения хотели проникнуть в квартиру на девятом этаже дома, но были остановлены нарядом ГСО. На вызовы охрана реагирует довольно быстро — чтобы добраться до объекта в черте города, требуется всего три-пять минут.



А тем, у кого нет возможности установить сигнализацию, Игорь Савченко посоветовал:



— Дверь нужно ставить металлическую, замки желательно выбирать заводского производства, нестандартные. И в двери их нужно размещать подальше друг от друга. Тем, кто живет на первых и последних этажах, советую установить решетки и застеклить балконы.



Оксана Пономаренко Tweet