общество Украинцев перепишут В следующем году в Украине стартует кампания по переписи населения. Акция подобного масштаба проходила более десяти лет назад — в 2001 году. Смысл проведения подобных мероприятий — получение сведений о количественном и качественном составе того или иного государства: поле, уровне образования, социальном положении, этнической принадлежности населения. Притом что перепись, вероятнее всего (точная ее дата пока не определена), будет проводиться во второй половине года, подготовка к ней уже сейчас идет полным ходом.



Так, на пресс-конференции в информ¬агентстве «Мост-Днепр» начальник отдела статистики населения Главного управления статистики в Днепропетров¬ской области Любовь Ходовая сообщила, что с 29 ноября по 30 декабря в нашем регионе проходит второй этап подготовки к Всеукраинской переписи населения:



— Собрать предварительную информацию о населении нам нужно, чтобы знать, какие силы понадобится привлечь при проведении переписи в 2012 году. Наши сотрудники (регистраторы) со специальным удостоверением ходят по своим участ¬кам и спрашивают, сколько человек проживает в квартире или частном доме. Больше никаких вопросов они не задают. Мы просим не прогонять их и не звонить в милицию. Регистраторы всего лишь выполняют свою работу.







Юрий Андреев Tweet