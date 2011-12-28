общество И УЧЕНЫЕ, И ПРАКТИКИ III Всеукраинская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы филологической науки и педагогической практики» прошла в Днепропетровском национальном университете им. О. Гончара. Принимающей стороной вы¬ступила кафедра английской филологии. Ее заведующая — кандидат филологических наук, доцент Алла Анисимова рассказала, что конференция проводится уже десять лет подряд, а вот с всеукраинским статусом лишь третий раз. Основная цель мероприятия — объединение всех усилий в обла¬сти методики преподавания и совершенствования филологической науки.



Как и в прошлые годы, конференция вызывает огромный интерес филологов — ученых и преподавателей-практиков. В оргкомитет поступили заявки более чем на 100 докладов и статей представителей вузов, лицеев и гимназий Киева, Москвы, Харькова, Львова, Симферополя и других городов Украины. Приехали и ведущие специалисты с мировыми именами: завкафедрой лексикологии и стилистики английского языка им. профессора О. М. Мороховского Киевского национального лингвистического университета, доктор филологических наук, профессор Ольга Воробьева, завкафедрой теории и практики перевода английского языка Харьковского национального университета

им. В. Н. Каразина, доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины Леонид Черноватый.



Открывая пленарное заседание, ректор Днепропетровского национального университета им. О. Гончара академик, доктор физико-математических наук Николай Поляков отметил, что наш вуз уверенно вошел в общеевропейский Болон¬ский процесс. Одновременно в нем происходит формирование новой модели вуза ХХI столетия, суть которой — в восприятии этой научной структуры как субъекта рыночных отношений, как «игрока» на поле образовательных и научных услуг. И в этом свете совершенно по-новому должны звучать вопросы владения иностранными языками выпускниками высшей школы. Более десяти лет на кафедре английской филологии функционирует учебная лаборатория, главным заданием которой и является разработка и внедрение новых технологий обучения ино¬странным языкам; совместная работа кафедры со всеми, кто заинтересован в подготовке и повышении квалификации преподавателей английского языка.



Общие интересы как ученых, так и практиков университетов Украины, обмен научными изысканиями и опытом практической работы способствовали успешному ведению конференции. Ведущие методисты из Киева, Харькова, Днепропетровска провели практические студии; вниманию участников конференции была предоставлена вы¬ставка профильной литературы и публикаций кафедры англий¬ской филологии последних лет.



Принимающей стороной вы¬ступила кафедра английской филологии. Ее заведующая — кандидат филологических наук, доцент Алла Анисимова рассказала, что конференция проводится уже десять лет подряд, а вот с всеукраинским статусом лишь третий раз. Основная цель мероприятия — объединение всех усилий в обла¬сти методики преподавания и совершенствования филологической науки.



Как и в прошлые годы, конференция вызывает огромный интерес филологов — ученых и преподавателей-практиков. В оргкомитет поступили заявки более чем на 100 докладов и статей представителей вузов, лицеев и гимназий Киева, Москвы, Харькова, Львова, Симферополя и других городов Украины. Приехали и ведущие специалисты с мировыми именами: завкафедрой лексикологии и стилистики английского языка им. профессора О. М. Мороховского Киевского национального лингвистического университета, доктор филологических наук, профессор Ольга Воробьева, завкафедрой теории и практики перевода английского языка Харьковского национального университета

им. В. Н. Каразина, доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук высшей школы Украины Леонид Черноватый.



Открывая пленарное заседание, ректор Днепропетровского национального университета им. О. Гончара академик, доктор физико-математических наук Николай Поляков отметил, что наш вуз уверенно вошел в общеевропейский Болон¬ский процесс. Одновременно в нем происходит формирование новой модели вуза ХХI столетия, суть которой — в восприятии этой научной структуры как субъекта рыночных отношений, как «игрока» на поле образовательных и научных услуг. И в этом свете совершенно по-новому должны звучать вопросы владения иностранными языками выпускниками высшей школы. Более десяти лет на кафедре английской филологии функционирует учебная лаборатория, главным заданием которой и является разработка и внедрение новых технологий обучения ино¬странным языкам; совместная работа кафедры со всеми, кто заинтересован в подготовке и повышении квалификации преподавателей английского языка.



Общие интересы как ученых, так и практиков университетов Украины, обмен научными изысканиями и опытом практической работы способствовали успешному ведению конференции. Ведущие методисты из Киева, Харькова, Днепропетровска провели практические студии; вниманию участников конференции была предоставлена вы¬ставка профильной литературы и публикаций кафедры англий¬ской филологии последних лет.







Николай Октябрьский Tweet