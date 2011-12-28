общество Удачу в Новый год принесет… зеленый журавль Наступающий год Водяного Дракона для каждого из нас готовит массу сюрпризов и неожиданностей. Как же правильно накрыть праздничный новогодний стол, чтобы задобрить огнедышащего покровителя и поймать за хвост желанную удачу? По утверждениям восточных астрологов, Дракон — символ жизни, гармонии, богатства и долголетия. Испокон веков эти понятия отождествляются с зеленым и желтым цветами. Именно поэтому при сервировке новогоднего стола рекомендуется делать акцент на зелено-желтой гамме. Используйте много зелени, живых цветов, а также самых разнообразных свежих овощей и фруктов. Кстати, последние Дракон просто обожает — равно как и полезную свежую еду в принципе. Так что запомните: на столе категорически не должно быть консервированных, копченых и вяленых продуктов — только свежеприготовленные мясо и рыба. Если же планируете делать любимый «Оливье», обязательно добавьте в него по-весеннему свежий ароматный огурчик и молодой зеленый лук.



Не менее важно грамотно составить и алкогольное меню — ведь очень большое значение имеет, ЧТО именно вы будете пить за здоровье и благополучие. Дракон — существо огнедышащее, поэтому одним банальным шампанским его не задобришь. Прекрасным вариантом станут крепкие напитки, и выбирать их нужно с особой тщательностью. Очень хорошо, если делать это вы будете с учетом «драконьих» предпочтений. Традиционно главным крепким алкогольным напитком новогодних праздников считается водка. Дабы не разгневать Хозяина праздника, она также должна быть «зеленой» — конечно, не в прямом, а в переносном смысле. Имеется в виду экологичность происхождения напитка, натуральность и природность его компонентов, а также проверенные временем репутация и безоговорочное качество.



Всем этим требованиям соответствует натуральная зерновая водка «Хлібний Дар на пророщеному зерні». Кроме природной артезианской воды и спирта класса «люкс», в состав ее авторской рецептуры входит уникальный натуральный настой пророщенного зерна. Для его приготовления используются только лучшие зерна, которые тщательно отбираются и сортируются — так, как это делали сотни лет назад. Природность происхождения напитка гарантирует экологический сертификат «Зеленый журавль», нанесенный на каждую бутылку. Эта эмблема свидетельствует о присвоении знака «Экологически чисто и безопасно», который действует в 59-ти странах мира.



Кстати, накануне Нового года Независимый центр экспертиз «ТЕСТ» провел исследование восьми популярных водочных образцов. Из напитков, представленных на дегустации, эксперты высоко оценили именно натуральную зерновую водку «Хлібний Дар на пророщеному зерні». И профессиональные сомелье, и обычные потребители поставили ей свое безоговорочное «отлично» за вкус и аромат. К тому же, за натуральность и высокое качество «Хлібний Дар» завоевал главную европейскую награду в сфере продуктов питания и напитков в Мадриде — Приз нового тысячелетия всемирного Клуба лидеров торговли. Так что отмеченная «Зеленым журавлем» водка обязательно придется по вкусу не только переборчивому Дракону, а и каждому за новогодним столом!

Юлия Данкова Tweet