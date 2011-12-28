политика Вопросов больше, чем ответов 16 декабря в Киеве состоялось последнее в этом году заседание медиа-клуба «На власний погляд». Приглашенные политики анализировали ситуацию в стране, подводили итоги уходящего года и рассказывали журналистам о планах на будущее. Труд должен быть прибыльным



Профсоюзы обеспокоены проблемой занятости населения. По мнению заместителя главы Федерации профсоюзов Украины Григория Осового, в сфере производства и промышленности происходит постоянное сокращение. Существует мнение, что Украина идет по пути Греции: активно потребляет товары и услуги, в то время как собственных не производит. Еще одна острая проблема — квалификация нашего персонала.



— В Европе повышение квалификации на производстве происходит в среднем раз в два-три года. В Японии — раз в полтора года. А в Украине в среднем — раз в 12 лет. О какой конкурентности украинского персонала и производства может идти речь? — сказал Григорий Осовой.



Одной из важнейших проблем, которыми занимаются профсоюзы, является оплата труда простого украинца. Есть ли смысл работать в стране, в которой человек зарабатывает меньше, чем нужно для воспроизведения рабочей силы? Чтобы поднять уровень зарплаты, профсоюзы предлагают производить ее расчет, ориентируясь на более высокий прожиточный минимум. Ведь тот, который установлен государством, формировался в 2000 году и не пересматривался, хотя политики постоянно говорят о его увеличении. А ведь за это время многое изменилось. Поэтому профсоюзы активно восстанавливают диалог с министерством социальной политики и добиваются, чтобы прожиточный минимум формировался честно.



Общественность поможет



В прошлом году Государственная экологическая инспекция была выделена в отдельный орган исполнительной власти во главе с Павлом Жилой.



— Сегодня мы уже выходим на финишную прямую: утверждены положения, образованы территориальные органы в областях и Крыму, и с 1 января

2012 года Государственная экологическая инспекция уже начнет работать как полноценный орган исполнительной власти с подчинением областных инспекций центральному аппарату, — сообщил Павел Жила.



Чтобы экоинспекция полноценно функционировала, понадобится привлечение общественности. Инспекторы физически не успеют проконтролировать абсолютно все, поэтому будут нужны активные и ответственные люди.



Общение на тему экологии происходило очень активно — журналисты буквально засыпали чиновника вопросами. Жила внимательно выслушивал представителей СМИ, а конкретные вопросы и предложения записывал, обещая разобраться. Иногда экологическая инспекция довольно быстро реагирует на подобные замечания: уже была ситуация, когда после обращения журналистов в течение трех часов был уволен ряд ответственных сотрудников одного из природных заказников, нарушавших закон.



Многих интересовал вопрос о том, выделит ли государство средства на создание приютов для бездомных животных.



— Поступали неоднократные жалобы от граждан, которые сообщали о передвижных крематориях для бродячих собак. В связи с тем, что Евро-2012 уже не за горами, этот вопрос приобрел политическую окраску, поэтому его нужно решать как можно быстрее. Хочу вас заверить, что крематории уже не функционируют. А приюты, к сожалению, мы можем построить далеко не в каждой области, потому как они не дешевы — один такой объект требует от шести до восьми миллионов гривень.



Все, кто хотел бы привлечь внимание Государственной экологической инспекции к нарушениям в своем населенном пункте, могут позвонить по телефону горячей линии: (044) 521-20-40.



Земля не должна быть товаром



Первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко на заседании медиа-клуба рассказал о том, что коммунисты были единственной фракцией, которая выполнила обещание перед своими избирателями и единогласно проголосовала против законопроекта, который позволил бы продавать украинскую землю. Если этот по¬следний стратегический ресурс будет распродан — территориальная целостность и суверенитет Украины окажутся под угрозой.



— Продажа земли — это судьбоносный и стратегический во¬прос, и решать его должен народ. Поэтому мы настаиваем на проведении референдума. В ходе опроса, который мы проводим, уже более миллиона граждан во всех областях страны высказали свое мнение о запрете продажи земли, — отметил Петр Симоненко.



Касательно вопроса о формировании государственного бюджета Украины на 2012 год, лидер КПУ отметил, что если цена на газ в 416 долларов сохранится — народ может ожидать очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и рост цен. По словам Петра Симоненко, за весь период повышения цены на газ с 50 до 416 долларов ни один из олигархов не разорился, ни одна финансово-промышленная группа не стала банкротом. Это можно объяснить тем, что в такой ситуации как обычно пострадало население.



— Позиция Компартии заключается в следующем: трудолюбивому украинскому народу надо отдать украинский газ, а олигархам для их предприятий — российский газ по 416 долларов за тысячу кубометров. И не надо играть с народом Украины. Мы будем жестко отстаивать те принципы, которые исповедовали в течение всех лет независимо¬сти, — заявил политик.



Также Петр Симоненко проанализировал ситуацию с ценами на продукты за последние девять месяцев:



— Цены на продукты питания выросли в среднем на 12,4%. Подсолнечное масло с начала года подорожало на 49,5%, на молоко — на 15,4%, сливочное масло — на 20,4%, яйца — на 18,9%. Рост цен произошел также на хлеб, макаронные изделия, рыбу, мясопродукты. До конца года отдельные виды продукции могут подорожать еще на 20%.



Симоненко отметил, что фермеры считают это сезонным колебанием цен. Однако, еще ни разу не случалось так, чтобы стоимость продуктов возвращалась на прежний уровень. Как считает лидер КПУ, высокая инфляция значительно усложняет жизнь людей и усиливает социальное напряжение. Лекарства в среднем за девять месяцев подорожали от 10% до 50%.



Повышение тарифов на услуги ЖКХ в 2010 и 2011 годах лидер КПУ считает необоснованным. В ближайшее время в Харькове и Днепропетровске ожидается очередная волна повышения тарифов, которая уже коснулась Крыма и Чернигова. В связи с этим компартия разработала и уже начала реализовывать проект «Контроль. Порядок. Справедливость». В данный момент в городах Украины создаются коммунальные инспекции.



Как сообщил партийный лидер, продолжает успешно реализовываться проект «Работа. Зарплата. Защита», направленный на борьбу за права трудящихся. Он существует уже полтора года, и, если верить коммунистам, им удалось «выбить» из недобросовест¬ных работодателей-должников 600 млн грн, которые уже выплачены людям. По требованию коммунистов также в октябре текущего года со своих постов были сняты главы ОГА Запорожской и Львовской областей, так как в этих регионах отмечалась самая высокая задолженность по зар¬плате. В данный момент от этого больше всего страдает население Донецкой, Луганской и Харьковской областей.



Прокомментировал первый секретарь ЦК КПУ и результаты выборов в Государственную Думу России. КПРФ стала самой влиятельной среди оппозиционных партий, так как каждый пятый россиянин отдал ей свой голос. Согласно предвыборным интернет-голосованиям, в которых участвовала в основном молодежь, коммунисты получили от 30% до 50% голосов. Среди членов КПУ также достаточно много депутатов моложе 40 лет. А это разрушает сложившийся стереотип о том, что коммуни¬стическая партия находит поддержку только в рядах пенсионеров.



О богатых, бедных

и социальном страховании



Народный депутат от Партии регионов, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда Ярослав Сухой рассказал представителям СМИ о том, что существующие социальные программы в нашем государстве ограничены возможностями бюджета. Современное состояние социальной системы заложено в декабре 1993 года.



— Тогда впервые было принято решение: ввиду того что изменились рыночные отношения, появилась совсем другая форма собственности (частная) и возникли новые отношения между наемным работником и работодателем, необходимо менять социальное обеспечение по социальному страхованию. Нужно было дать людям своими силами заработать себе какое-то возмещение при страховом случае, — сообщил Яро¬слав Сухой.



С того времени по 2000 год мы медленно переходили от пенсионного обеспечения к пенсионному страхованию. Чиновник не является сторонником необдуманных решений в этой сфере. Сухой напомнил журналистам мгновенную пенсионную реформу Тигипко, которая вызвала негативную реакцию общества.



Сегодня социальная система выглядит так: есть четыре вида социального страхования — возмещение ущерба при несчастном случае на производстве, на случай временной потери трудоспособности, рождения и погребения, на случай безработицы и, наконец, Пенсионный фонд. Кроме этих видов страхования, по мнению Яро¬слава Сухого, необходимо вве¬сти еще общеобязательное государственное медицинское страхование. Однако этой реформе противятся и чиновники, и фармацевтический бизнес — для них это просто не выгодно.



— Представьте себе ситуацию, когда человек попал в больницу, и счет за лечение предъявляют не вам или вашим родственникам, а страховой компании. И тогда врач страховой компании задает вопрос: «А что это за лекарства выписаны по такой цене? У нас есть прайс-лист, мы с вами сотрудничать так больше не будем. Или для чего вы назначали МРТ, когда оно вовсе не требуется, но очень дорогое? — отметил депутат.



Волнует Ярослава Сухого и огромный разрыв между доходами богатых и бедных в Украине. Бисмарк считал, что если доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных отличаются более чем в семь раз, это угрожает стабильности общества. В Украине эти показатели отличаются в 14 раз.

Оксана Пономаренко

— Экономика не может держаться только на расходах отдельных лиц. Богатые люди не являются носителями массового спроса — дорогие машины и квартиры покупают единицы, а основной потребитель товаров и услуг — это, например, пенсионер, поскольку их в стране

13,5 миллионов, — отметил Яро¬слав Сухой.



А пока у массовых категорий населения нет достаточных средств, производство товаров широкого потребления сдерживается и темп экономического роста замедляется.



На вопрос журналистов, рассчитается ли государство по всем социальным обязательствам, которые брали на себя политики, Ярослав Сухой ответил:



— За 20 лет независимости государство задолжало своим социально незащищенным группам 1 триллион 800 миллиардов 724 миллиона гривень. Верите ли вы в возвращение этих средств? Мы преду¬смотрели гигантские суммы, чтобы стабилизировать социальную сферу. Это будет бюджет социальной стабилизации и надежды на лучшую жизнь, при условии, если мы его привязываем к экономике.



По словам чиновника, один час работы металлурга в США стоит 41 доллар, в Европе —

40 евро, а в Украине — 2,5 доллара. Мы тратим в шесть раз больше энергоносителей на единицу продукции, чем в Европе. При нынешних ценах на российский газ наша экономика балансирует на грани, и только низкая зарплата позволяет делать ее конкурентоспособной.







Оксана Пономаренко Tweet