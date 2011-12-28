события недели «Момент любви» женщин к детям 13 декабря в Днепропетровске при поддержке международной общественной организации «Жінка третього тисячоліт¬тя» прошел благотворительный моноспектакль «Момент любви», приуроченный ко Дню святого Николая. Собранные средства пошли на лечение тяжелобольных детей. Организация, которая решила помочь ребятам, пригласила на премьеру спектакля более 800 выдающихся женщин из 35 городов области. Это активистки, которые соединяют в себе профессиональные и личные качества, принимают уча¬стие в общественной жизни своего района, города, региона. Среди них — представительницы политики, бизнеса, общественных и благотворительных организаций.



Постановка, привезенная киевской академической мастер¬ской театрального искусства «Сузір’я», основывается на рассказе «Момент» писателя и политика, председателя Директории УНР Владимира Винниченко. Главную (и единственную) роль в моноспектакле исполняет заслуженный артист Украины Евгений Нищук. В постановке используются не только классические театральные средства выражения, но и современные мультимедийные возможно¬сти, а также поэзия и авторская музыка.



Все вырученные за спектакль средства переданы в Областной благотворительный фонд для поддержки социально незащищенных детей. На эти деньги будут приобретены медицинские препараты и оборудование для дет¬ских больниц области

Дмитрий Лапин Tweet