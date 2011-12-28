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28.12.2011 00:05

НАСЛЕДНИКИ ТИМУРА

Если кто помнит, подростки в известной повести Аркадия Гайдара свое похвальное во всех отношениях движение ограничили помощью людям из семей, где кто-то служил в Красной армии. Мальчишки и девчонки из новокайдакской школы № 72 пошли дальше книжных героев.
Ученики помогали не только одиноким и престарелым, но и наводили порядок на улицах микрорайона, территории больницы, в парке, возле памятников погибшим воинам и Свято-Николаевского храма. В активе школьников — сбор подарков для сирот из детдома, высадка деревьев и цветов, восстановление знаков дорожного движения. Нашлось дело и самым маленьким: они подкармливали птиц, «ремонтировали» учебники. Не улыбайтесь, пожалуйста, но вытереть доску, да и просто первому поздороваться со старшими для первоклашек, например, уже немало значит. Так они осваивают азы трудовых навыков, учатся уважительному отношению к окружающим.

Есть и еще одно отличие наших героев от тимуровцев: те, как известно, совершали добрые поступки втайне от старших. Но в реальной жизни энергию детворы в нужную сторону приходится нередко направлять взрослым. Вот и в этот раз благотворительная деятельность ребятни из 72-й проходила в рамках акции «Дорогой добра», посвященной 80-летию Днепропетровской области. Направляли и организовывали действия детворы директор школы Н. А. Пищик, классные руководители О. И. Кушнир, Т. В. Огийко, Н. И. Чалая, Е. А. Кашарина, Н. И. Железняк и другие. А накануне праздника святого Николая в 72-й состоялось подведение итогов первого этапа акции (второй завершится к юбилею области в феврале). Дети рассказывали о том, что сделали, читали стихи о высоких человеческих чувствах, вы¬сказывали намерение совершать добрые дела и впредь. Аплодисментами было встречено напутствие депутата городского совета А. И. Вишняковой, немало делающей для школы.

Не обошлось и без подарков для современных тимуровцев. Но куда важнее для многих из них стало открытие, что отдавать — удовольствие не меньшее, а может быть, и большее, чем получать.



ВЛАДИМИР РУДОВ
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