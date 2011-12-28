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Ёлочные базары

В этом году в нашем городе работают около 50 легальных елочных базаров и 130 дополнительных мест продажи новогодних деревьев. Купить сосну с печатью лесхоза на срубе там можно с 16 декабря. Кроме того, в каждом районе города будут проводиться предпраздничные ярмарки. Найти специально выращенное для Нового года дерево можно по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район



ТК «Донецкий» (Донецкое шоссе, в районе дома № 4д);



ТК «Базар» (пр. Воронцова, 75);



ТК «Веснянка» (ул. Янтарная, в районе дома № 32);



рынок «Березинский»;



рынок «Довгиш» (ул. Передовая, 610);



рынок «Фрунзенский» (Донецкое шоссе, 2а);



рынок «Левобережный» (ул. Передовая, 173);



рынок «Калиновский» (ул. Калиновая, 14);



рынок «Образцовый» (ул. Ак. Образцова);



рынок «Коминтерновский» (угол ул. Коминтерна и ул. Каруны);



торговая площадка «Мокиевская» (ул. Героев Граждан¬ской войны, 21);



торговая площадка «А.І.Д.А» (ул. Березинская, 19);



торговая площадка «Кипарис» (ул. Березинская, 25).



Бабушкинский район



ТК «Петровский» (ул. Паникахи, 17);



рынок «12 квартал» (ул. Героев Сталинграда, 118а);



рынок «Тополь» (ул. Паникахи, 11);



рынок «Платоновский» (бул. Платонова, 3а);



торговая площадка «На Ширшова» (ул. Ширшова, 5);



торговая площадка «ФЕНИКС» (ул. Комбрига Петрова, рядом с домом № 6).



Жовтневый район



ТК «Мандрыковский» (бул. Слави, 2б);



ТК «Гагаринский» (пр. Гагарина, 40);



рынок «Нагорный» (пр. Гагарина, 8);



рынок «Новый» (бул. Славы, 3);



рынок «Кодак» (пр. Героев, 3);



рынок «Сокол» (бул. Славы, 28б);



рынок «Бодровский» (пр. Гагарина, 175а).



Индустриальный район



ТК «Индустриальный» (ул. Калиновая, 4);



ТК «Верхнеамурский» (пер. Свободный, 2а);



ТК «Калина красная» (ул. Калиновая);



рынок «Северный» (ул. Косиора, 1а);



рынок «Янтарный» (ул. Байкальская, 81а);



около рынка «Океан» (пр. Газеты «Правда», 68).



Кировский район



рынок «Центральный» (ул. Шмидта, 3);



торговая площадка «Привокзальная» (ул. Курчатова).



Красногвардейский район



ТК «Восточный» (ул. Титова, 32а);



рынок «Южный» (ул. Рабочая, 174а);



рынок «Каверинский» (ул. Рабочая, 77).



Ленинский район



рынок «Правобережный» (ж/м Коммунар, 2а);



рынок «Славянский» (пер. Парусный, 9);



рынок «Киевский» (ул. Камьянская, 40);



рынок «Восточный» (ул. Буденного, 23а);



торговая площадка «Трофимовская» (ул. Братьев Трофимовых, 40н);



торговая площадка «Кайдацкая» (пл. Дзержинского, 2).



Самарский район



рынок «Игренский» (ул. Северодонецкая, 1а);



ТЦ «Самара» (ул. 20-летия Победы, 22а);



торговая площадка (ул. Роторная, 19);



торговая площадка «Семафорная» (ул. Семафорная, 21а).

