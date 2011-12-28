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28.12.2011 00:03
Ёлочные базары
В этом году в нашем городе работают около 50 легальных елочных базаров и 130 дополнительных мест продажи новогодних деревьев. Купить сосну с печатью лесхоза на срубе там можно с 16 декабря. Кроме того, в каждом районе города будут проводиться предпраздничные ярмарки. Найти специально выращенное для Нового года дерево можно по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
ТК «Донецкий» (Донецкое шоссе, в районе дома № 4д);
ТК «Базар» (пр. Воронцова, 75);
ТК «Веснянка» (ул. Янтарная, в районе дома № 32);
рынок «Березинский»;
рынок «Довгиш» (ул. Передовая, 610);
рынок «Фрунзенский» (Донецкое шоссе, 2а);
рынок «Левобережный» (ул. Передовая, 173);
рынок «Калиновский» (ул. Калиновая, 14);
рынок «Образцовый» (ул. Ак. Образцова);
рынок «Коминтерновский» (угол ул. Коминтерна и ул. Каруны);
торговая площадка «Мокиевская» (ул. Героев Граждан¬ской войны, 21);
торговая площадка «А.І.Д.А» (ул. Березинская, 19);
торговая площадка «Кипарис» (ул. Березинская, 25).
Бабушкинский район
ТК «Петровский» (ул. Паникахи, 17);
рынок «12 квартал» (ул. Героев Сталинграда, 118а);
рынок «Тополь» (ул. Паникахи, 11);
рынок «Платоновский» (бул. Платонова, 3а);
торговая площадка «На Ширшова» (ул. Ширшова, 5);
торговая площадка «ФЕНИКС» (ул. Комбрига Петрова, рядом с домом № 6).
Жовтневый район
ТК «Мандрыковский» (бул. Слави, 2б);
ТК «Гагаринский» (пр. Гагарина, 40);
рынок «Нагорный» (пр. Гагарина, 8);
рынок «Новый» (бул. Славы, 3);
рынок «Кодак» (пр. Героев, 3);
рынок «Сокол» (бул. Славы, 28б);
рынок «Бодровский» (пр. Гагарина, 175а).
Индустриальный район
ТК «Индустриальный» (ул. Калиновая, 4);
ТК «Верхнеамурский» (пер. Свободный, 2а);
ТК «Калина красная» (ул. Калиновая);
рынок «Северный» (ул. Косиора, 1а);
рынок «Янтарный» (ул. Байкальская, 81а);
около рынка «Океан» (пр. Газеты «Правда», 68).
Кировский район
рынок «Центральный» (ул. Шмидта, 3);
торговая площадка «Привокзальная» (ул. Курчатова).
Красногвардейский район
ТК «Восточный» (ул. Титова, 32а);
рынок «Южный» (ул. Рабочая, 174а);
рынок «Каверинский» (ул. Рабочая, 77).
Ленинский район
рынок «Правобережный» (ж/м Коммунар, 2а);
рынок «Славянский» (пер. Парусный, 9);
рынок «Киевский» (ул. Камьянская, 40);
рынок «Восточный» (ул. Буденного, 23а);
торговая площадка «Трофимовская» (ул. Братьев Трофимовых, 40н);
торговая площадка «Кайдацкая» (пл. Дзержинского, 2).
Самарский район
рынок «Игренский» (ул. Северодонецкая, 1а);
ТЦ «Самара» (ул. 20-летия Победы, 22а);
торговая площадка (ул. Роторная, 19);
торговая площадка «Семафорная» (ул. Семафорная, 21а).