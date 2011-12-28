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28.12.2011 00:03

Ёлочные базары

В этом году в нашем городе работают около 50 легальных елочных базаров и 130 дополнительных мест продажи новогодних деревьев. Купить сосну с печатью лесхоза на срубе там можно с 16 декабря. Кроме того, в каждом районе города будут проводиться предпраздничные ярмарки. Найти специально выращенное для Нового года дерево можно по таким адресам:
Амур-Нижнеднепровский район

ТК «Донецкий» (Донецкое шоссе, в районе дома № 4д);

ТК «Базар» (пр. Воронцова, 75);

ТК «Веснянка» (ул. Янтарная, в районе дома № 32);

рынок «Березинский»;

рынок «Довгиш» (ул. Передовая, 610);

рынок «Фрунзенский» (Донецкое шоссе, 2а);

рынок «Левобережный» (ул. Передовая, 173);

рынок «Калиновский» (ул. Калиновая, 14);

рынок «Образцовый» (ул. Ак. Образцова);

рынок «Коминтерновский» (угол ул. Коминтерна и ул. Каруны);

торговая площадка «Мокиевская» (ул. Героев Граждан¬ской войны, 21);

торговая площадка «А.І.Д.А» (ул. Березинская, 19);

торговая площадка «Кипарис» (ул. Березинская, 25).

Бабушкинский район

ТК «Петровский» (ул. Паникахи, 17);

рынок «12 квартал» (ул. Героев Сталинграда, 118а);

рынок «Тополь» (ул. Паникахи, 11);

рынок «Платоновский» (бул. Платонова, 3а);

торговая площадка «На Ширшова» (ул. Ширшова, 5);

торговая площадка «ФЕНИКС» (ул. Комбрига Петрова, рядом с домом № 6).

Жовтневый район

ТК «Мандрыковский» (бул. Слави, 2б);

ТК «Гагаринский» (пр. Гагарина, 40);

рынок «Нагорный» (пр. Гагарина, 8);

рынок «Новый» (бул. Славы, 3);

рынок «Кодак» (пр. Героев, 3);

рынок «Сокол» (бул. Славы, 28б);

рынок «Бодровский» (пр. Гагарина, 175а).

Индустриальный район

ТК «Индустриальный» (ул. Калиновая, 4);

ТК «Верхнеамурский» (пер. Свободный, 2а);

ТК «Калина красная» (ул. Калиновая);

рынок «Северный» (ул. Косиора, 1а);

рынок «Янтарный» (ул. Байкальская, 81а);

около рынка «Океан» (пр. Газеты «Правда», 68).

Кировский район

рынок «Центральный» (ул. Шмидта, 3);

торговая площадка «Привокзальная» (ул. Курчатова).

Красногвардейский район

ТК «Восточный» (ул. Титова, 32а);

рынок «Южный» (ул. Рабочая, 174а);

рынок «Каверинский» (ул. Рабочая, 77).

Ленинский район

рынок «Правобережный» (ж/м Коммунар, 2а);

рынок «Славянский» (пер. Парусный, 9);

рынок «Киевский» (ул. Камьянская, 40);

рынок «Восточный» (ул. Буденного, 23а);

торговая площадка «Трофимовская» (ул. Братьев Трофимовых, 40н);

торговая площадка «Кайдацкая» (пл. Дзержинского, 2).

Самарский район

рынок «Игренский» (ул. Северодонецкая, 1а);

ТЦ «Самара» (ул. 20-летия Победы, 22а);

торговая площадка (ул. Роторная, 19);

торговая площадка «Семафорная» (ул. Семафорная, 21а).
Ольга Кудряшова
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