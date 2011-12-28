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28.12.2011 00:00

Сотрудники «Киевстар» подарили сиротам сказку

16 декабря в главном офисе «Киевстар» состоялся волонтерский спектакль «Приключения Снегурочки, или Кому до¬станутся подарки». Сотрудники компании два месяца репетировали и подбирали костюмы, чтобы порадовать своих маленьких зрителей — ребят из днепропетровских учреждений для сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Сценарий спектакля написан Татьяной Лымарь, а режиссер¬скую работу с непрофессиональными актерами провела Светлана Растотурова. По сюжету сказочные герои (Дед Мороз, Снегурочка и Новогодний Эльф) готовятся к предстоящим праздникам, когда Снегурочка неожиданно получает по электронной почте приглашение на встречу со своей подругой Спящей Красавицей. Внучка Деда Мороза отправляется в назначенное место и попадает в плен к сказочным террористам Джеку Воробью, Атаманше и Бармалею, которые хотят сорвать празднование Нового года. Конечно, как и полагается, сказка закончилась хорошо. А ребята в зале, кроме очевидного удовольствия от представления, получили полезную информацию о том, что нужно проверять уведомления, полученные из Интернета, и заботиться о своей безопасности. Новогодний Эльф играл с залом в подвижную музыкальную игру, а Маша, героиня любимого дет¬ского сериала «Маша и медведь», каждым своим появлением разряжала обстановку во время драматических приключений Снегурочки. Отличные костюмы, мультимедийные средства, выступления вокального ансамбля «Песенка» и студии эстрадного танца «Сюрприз» добавили представлению яркости и веселья.

После спектакля дети получили подарки, собранные для них сотрудниками «Киевстар», и довольные отправились к себе. К сожалению, не домой. Ведь ребята живут и воспитываются в специальных учреждениях.

По словам заместителя начальника управления-службы по делам детей Днепропетров¬ского городского совета А. Н. Соколовой, сегодня в нашем городе функ¬ционирует пять домов для детей-сирот и ребят, лишенных родительской опеки. Там воспитываются 150 малышей. Также в Днепропетровске работают два приюта: «Барвинок» и «Росток» и центр социально-психологиче¬ской реабилитации. В этих учреждениях находятся 60 детей. Как раз эти ребята и были волонтерами новогодней сказки от сотрудников «Киевстар».

— Это те дети, которым нужны особое внимание и забота как со стороны властей, так и со стороны организаций, которым не безразлична их судьба, — отметила Анна Соколова.

— Каждый год мы с коллегами собираем новогодние подарки для детей из детских домов. Это очень приятная миссия — заботиться и дарить радость, — говорит начальник отдела технического обслуживания сети «Киевстар» Владимир Кравченко. — В этом году смогли сделать это вдвойне, ведь подарить ребятам настоящий новогодний праздник — это тоже очень важно. От имени всего актерского состава хочу пожелать вам настоящих чудес и никогда не забывать, что рядом с нами есть детки, для которых мы можем стать волшебниками.

Юлия Бурнышева
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