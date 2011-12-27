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Таджикский лидер остался доволен

На днях Днепропетровскую область посетил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Глава среднеазиатского государства нанес визит в агрокультурное предприятие «Агро-Союз» расположенное рядом с селом Майское (Синельниковский район), ЮМЗ им. Макарова, Национальный горный университет и Днепропетровский историче¬ский музей им. Яворницкого. В ходе визита Рахмон сделал ряд громких заявлений.

В первую очередь следует отметить, что глава Таджикистана высоко оценил качество сельскохозяйственной техники и поручил профильному Министерству Республики Таджики¬стан наладить сборочное производство днепропетровских тракторов в Душанбе. Кроме того, Эмомали Рахмон выразил заинтересованность в обучении таджикских аграриев выращиванию страусов именно в Днепропетров¬ской области.



На Южном машиностроительном заводе имени О. М. Макарова Эмомали Рахмону продемонстрировали производство ракетно-космической техники и образцы конверсионной продукции (трактор, экскаватор, трамвай, троллейбус, элементы ветроэнергетической установки Т600). В конструкторском бюро «Южное» им. М. К. Янгеля Президента Таджикистана ознакомили с работой и техниче¬скими возможностями конструкторского бюро.



Во время встречи губернатор области Александр Вилкул, обращаясь к Эмомали Рахмону, отметил:



— Днепропетровщина является одним из ведущих научных и образовательных центров Восточной Европы. Вузы региона открыты для студентов Республики Таджикистан. Сейчас у нас обучаются 37 таджикских студентов. И мы готовы к углублению сотрудничества.





