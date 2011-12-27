события недели Их служба и опасна, и трудна Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Вячеслав Задорожный поздравил работников правоохранительных органов области с 20-летием украинской милиции. В торжествах, прошедших в Днепропетровском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Шевченко, приняли уча¬стие начальник ГУМВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко, начальник Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге Сергей Уласевич, прокурор области Наталья Марчук, город¬ской голова Иван Куличенко, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.



Следует отметить, что в нашем регионе разработана и реализуется Региональная программа профилактики правонарушений на 2011-2015 годы. По итогам 11 месяцев этого года уровень тяжких и особо тяжких преступлений снижен на 20%, а раскрываемость преступлений повышена на 7,5%.



Во время торжеств Вячеслав Задорожный по поручению губернатора вручил лучшим работникам милиции награды и ценные подарки.



— Мы высоко ценим вашу напряженную работу, при выполнении которой вы порой забываете об отдыхе, сне, собственных семьях. Спасибо, что достойно несете службу. Мы помним о сотрудниках милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Тех, кто не раздумывая рисковал своей жизнью. Светлая им память и наша бесконечная благодарность. В этот праздничный день желаю вам сча¬стья, семейного благополучия, профессиональных достижений, новых свершений и неиссякаемой жизненной энергии! — поздравил работников правоохранительных органов Вячеслав Задорожный.





Юрий Бурлаков Tweet