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27.12.2011 15:02

Их служба и опасна, и трудна

Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Вячеслав Задорожный поздравил работников правоохранительных органов области с 20-летием украинской милиции.
В торжествах, прошедших в Днепропетровском академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Шевченко, приняли уча¬стие начальник ГУМВД Украины в Днепропетровской области Виктор Бабенко, начальник Управления МВД Украины на Приднепровской железной дороге Сергей Уласевич, прокурор области Наталья Марчук, город¬ской голова Иван Куличенко, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней.

Следует отметить, что в нашем регионе разработана и реализуется Региональная программа профилактики правонарушений на 2011-2015 годы. По итогам 11 месяцев этого года уровень тяжких и особо тяжких преступлений снижен на 20%, а раскрываемость преступлений повышена на 7,5%.

Во время торжеств Вячеслав Задорожный по поручению губернатора вручил лучшим работникам милиции награды и ценные подарки.

— Мы высоко ценим вашу напряженную работу, при выполнении которой вы порой забываете об отдыхе, сне, собственных семьях. Спасибо, что достойно несете службу. Мы помним о сотрудниках милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Тех, кто не раздумывая рисковал своей жизнью. Светлая им память и наша бесконечная благодарность. В этот праздничный день желаю вам сча¬стья, семейного благополучия, профессиональных достижений, новых свершений и неиссякаемой жизненной энергии! — поздравил работников правоохранительных органов Вячеслав Задорожный.


Юрий Бурлаков
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