события недели Драконовы деньги 16 декабря Национальный банк Украины выпустил новую памятную пятигривневую монету из серебра, посвященную году Дракона. Большую площадь аверса занимает растительный орнамент. Также на ней имеется изображение малого Государственного герба Украины и надпись «Национальный банк Украины». Внизу указан год выпуска, обозначение металла, его пробы (Ag925), массы в чистоте (15,55 грамма) и логотип монетного двора НБУ.



На реверсе монеты изображен дракон, который совсем не похож на восточное животное, т. к. выполнен в лубочном стиле. Мифическое существо резвится на фоне растительного орнамента. Глаз дракона диаметром 1,5 мм сделан из циркония оранжевого цвета. Сверху и снизу этой композиции изображены абрисные фигурки всех двенадцати животных восточного календаря.



Эта монета из серии «Восточный календарь» выпущена тиражом в 20 тыс. экземпляров.







Юлия Бурнышева Tweet