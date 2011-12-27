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27.12.2011 14:55

Ребенку нужна семья

Руководитель фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов, композитор Игорь Крутой и губернатор области Александр Вилкул посетили детский дом № 1 Днепропетровска для детей-сирот и ребят, лишенных родительской опеки. Ко Дню святого Николая они привезли малышам подарки.
Детский дом № 1 один из первых в области начал процесс трансформации — с мая в нем внедряются различные семейные формы воспитания (усыновление, детские дома семейного типа, опека).

Воспитанники детского дома представили гостям концертную программу и получили в подарок сертификат на десять компьютеров и диски с музыкальными композициями Игоря Крутого.

Главная задача, которую поставили перед собой в рамках проекта «Семья для ребенка» Ринат Ахметов, Игорь Крутой и Александр Вилкул, — сделать так, чтобы каждый ребенок, лишенный родительского тепла, нашел свою семью.

— Ребенок должен расти и воспитываться в семейном окружении. Поэтому, безусловно, путь один — это семья или дет¬ский дом семейного типа. Я поставил задачу: в течение пяти лет в рамках проекта «Семья для ребенка» устраивать в год около 20% воспитанников государственных интернатных учреждений (около 400 детей) в семейные формы воспитания и усыновления, — сказал Александр Вилкул.

— Я убежден, что в Днепропетровской области проблема сиротства решится достаточно быстро и эффективно, — подытожил Ринат Ахметов.

Также Александр Вилкул с Ринатом Ахметовым и Игорем Крутым поздравили с Днем святого Николая воспитанников детского дома семейного типа семьи Пинчуков. Отец Андрей Пинчук вместе с женой Ольгой воспитывают десять детей — трое своих и семеро приемных. При этом они находят время для общения с другими родителями-воспитателями для обмена опытом, вместе ищут пути решения проблем, связанных с адаптацией детей, попавших в семьи из интернатов.



Юрий Андреев
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