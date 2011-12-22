новости Ученые разрабатывают искусственную поджелудочную Американское Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами выпустило сегодня руководство для ученых, которые разрабатывают искусственную поджелудочную железу. Это – портативное устройство, призванное облегчить жизнь людям, больным диабетом первого типа. В соответствующем документе даются рекомендации, в том числе, касательно дизайна будущего устройства и трехфазных клинических испытаний.



Диабет первого типа — это хронической аутоиммунное заболевание, которое, в отличие от диабета второго типа, не связано с образом жизни больного. При таком диабете организм человека атакуют его собственные бета-клетки в поджелудочной железе, вырабатывающие инсулин. В результате гормон вообще не производится или же его производитяс мало, именно поэтому контролировать уровень сахара нереально.



Больные сахарным диабетом первого типа вынуждены ежедневно сами контролировать уровень сахара с помощью глюкометра, считать, насколько его следует понизить, или же вводить дополнительно необходимую дозу с помощью шприца или инсулиновой помпы.



Напомним, что искусственная поджелудочная железа состоит из двух частей: инсулиновой помпы и прибора непрерывного мониторинга глюкозы, контролирующего уровень сахара в крови больного с помощью специального датчика, вживляемого под кожу. Оба устройства работают вместе. Они контролируют глюкозу пациента и автоматически вводят ему необходимые дозы инсулина, которые рассчитываются путем компьютерного алгоритма.



Конечно же, искусственная поджелудочная железа не излечивает от диабета типа 1. Однако она может значительно улучшить качество жизни больных людей, избавив их от необходимости постоянно измерять уровень глюкозы, а также защитить их от возможных осложнений. Озвучивание официальных рекомендаций, по словам экспертов, говорит о том, что искусственную поджелудочную в скором времени смогут получить сотни диабетиков.



Метки: инсулин, поджелудочная железа, сахарный диабет





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