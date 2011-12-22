жизнь вокруг нас Самое тихое место на земле В мексиканской пустыне, где до ближайшего городка предстоит добираться несколько десятков миль, находится загадочная территория, названная «Зоной молчания». Там глохнут радиоприемники и не ловит сигнал ни один телевизор. «Зона молчания» представляет собой плоскую, унылую равнину. Произрастают там только чахлые колючие кустарники и кактусы, а из фауны встречаются в основном ядовитые змеи. Тем не менее люди селились на этой территории с доисторических времен, обосновываясь вокруг немногочисленных родников. Некоторые источники не иссякли до сих пор. Ближайшее к границам зоны поселение — городок Себаллос в штате Дуранго — удалено от нее на 25 миль. Каждая исследовательская экспедиция отправляется вглубь зоны именно из Себаллоса.



Первые столкновения

с «зоной»



Как утверждает доктор Сантьяго Гарсиа, о странно¬стях этой зоны люди знали еще в середине XIX века. Уже в те времена фермеры нередко наблюдали падения «горячих камней» прямо с безоблачного неба. В 30-х годах нашего века у пилота авиалинии мексиканского штата Коауила Франсиско Сарабиа во время полета над зоной без всякой видимой причины перестала работать радиостанция. Он рассказал об этом своему начальству и стал первым официально признанным лицом, пережившим эффект «Зоны молчания».



Однако по-настоящему и власти, и общественность заинтересовались «капризами» зоны только в 70-х годах, когда американская экспериментальная баллистическая ракета «Афина», запущенная с полигона «Уайт Сэндс», внезапно отклонилась от курса, устре¬милась к этой зоне и, достигнув ее, рухнула на землю. Через несколько лет над зоной взорвалась одна из ступеней ракеты «Сатурн» — носителя космических кораблей «Аполлон». После этого военное ведомство США направило специальную группу для изучения загадочных особенностей злополучной территории.



Одним из первых ученых, исследовавших «Зону молчания» и ее странные свойства, был Гарри де ла Пена. Он и его группа сразу обнаружили, что связь с помощью портативных радиостанций здесь невозможна. Исследователь предположил, что в этом регионе действует некая магнитная сила, подавляющая радиоволны.



Со времен первой экспедиции Гарри де ла Пена специалисты со всего света посещали зону, используя в качестве базового лагеря городок, построенный в самом ее центре мексиканским правительством. Исследователи, работающие в городке, стали называть зону «Море Тетис» (по названию древнего океана, заливавшего эти места миллионы лет назад), а исследовательскую лабораторию, предназначенную для изучения имеющихся здесь необычных форм биологической жизни и происходящих аномальных явлений, окрес¬тили «Биосферой».



Море чудес



В этом диком уголке мексиканской пустыни не раз отмечалось появление НЛО и человекоподобных существ явно внеземного происхождения. Сохранились воспоминания местных жителей начала XX века о том, как они встречали разумных существ необычного облика и поведения. Имеются также свидетельства очевидцев более поздних лет.



Как пример можно привести такую историю. 3 октября 1975 года супруги Эрнесто и Жозефина Диас, предприниматели и археологи-любители, въехали в пределы зоны на своем пикапе Ford, намереваясь собрать необычные камни и окаменевшие останки древних животных. Увлекшись поисками, они не сразу заметили надвигающуюся грозу (дожди в пустынях — явление редкое, но довольно мощное), а спустя несколько минут спешно собрали и уложили в машину свои находки и устремились прочь от стремительных потоков воды. Но гроза все-таки настигла их, и грунтовая дорога под колесами автомобиля мгновенно превратилась в зыбкое болото. Пикап забуксовал, остановился и стал медленно погружаться в размокшую почву.



В то время как Эрнесто и Жозефина пытались не дать машине окончательно увязнуть в грязи, неподалеку показались две человеческие фигуры. Они шли к машине сквозь потоки дождя и приветливо махали руками. Два очень высоких парня в желтых непромокаемых плащах и шляпах предложили отчаявшимся путешественникам свою помощь. Лица у незнакомцев были не¬обычными, но опасений не внушали, и промокшие до нитки супруги с благодарностью приняли их предложение. Парни попросили их сесть обратно в машину, а сами отошли к задней части кузова. И, прежде чем Эрнесто и Жозефина поняли, что происходит, их машина буквально вылетела на твердую почву из огромной лужи грязи. Когда опомнившийся Эрнесто вышел из кабины, чтобы поблагодарить неожиданных спасителей, их нигде не было видно. Оставалось только гадать, как они смогли так быстро пропасть из виду на этой ровной, почти голой местно¬сти.



Встречи с пришельцами



Доктор Сантьяго Гарсиа, посвятивший значительную часть жизни изучению этого аномального района, вспоминал, что когда команда ВВС США прибыла на место аварии «Афины» с целью собрать ее обломки, военные увезли с собой и несколько грузовиков почвы, взятой ими в пустыне для анализа. Существует мнение, что в этом районе имеются богатые залежи магнетита, и именно эта железная руда является причиной подавления электромагнитных волн. Кроме того, доказано, что горные породы хребтов, окружающих «Зону молчания», содержат значительное количество урана.



В 1976 году были сделаны первые фотоснимки НЛО, приземлившегося вблизи местной топографической достопримечательности — Магнитной горы. На фотографиях отчетливо виден сверкающий серебристый объект, похожий на огромную сковороду. Удачливый фоторепортер сумел сделать несколько снимков и во время взлета НЛО, когда тот с громким гулом взвился вверх, устремился на запад и быстро исчез из виду.



Однако не все внеземные пришельцы так неуловимы. На одно небольшое ранчо, расположенное у границ зоны, регулярно заходили три высоких длинноволосых белокурых особы — двое мужчин и женщина, которых хозяева ранчо описывают как исключительно вежливых, очень красивых людей. И хотя говорили они по-испански безукоризненно, в тембре их голосов слышался необычный музыкальный звон. Приходили эти загадочные посетители исключительно для того, чтобы пополнить запасы воды. Они вежливо спрашивали разрешения наполнить водой из колодца принесенные с собой фляги и никогда не просили еды или вообще чего-либо иного. Когда их спрашивали, откуда они явились, те улыбались и отвечали: «Сверху».



Впечатления от посещения «Зоны молчания» вряд ли можно забыть. Журналист Луис Рамирес Райес запомнил их навсегда. В ноябре 1978 года он отправился в то место с группой журналистов, которые долж¬ны были собрать материалы для публикаций.



Решив опередить остальную часть группы, Рамирес и его фотограф отправились на джипе вглубь пустыни, чтобы первыми достичь «Биосферы». Ехали они, руководствуясь скорее интуицией, нежели четким представлением о своем маршруте.



Авантюрные путешественники были еще очень далеки от конечного пункта поездки, когда Рамирес вдруг осознал, что они не взяли с собой запасов — ни воды, ни провизии — и могут легко погибнуть от жажды и голода, если вдруг заблудятся в этой суровой пустыне. Вскоре они до¬стигли развилки, проложенной среди песков дороги с едва накатанной колеей, и выбрали свой дальнейший путь неправильно. Через некоторое время Рамирес заметил впереди три фигуры, бредущие им навстречу. Надеясь, что это местные жители, у которых можно узнать дорогу к «Биосфере», он попросил сидевшего за рулем фотографа остановить машину. Но, к удивлению Рамиреса, джип проехал мимо них, не сбавляя скорости! На вопрос, почему фотограф не остановился около идущих по дороге людей, тот ответил, что никаких людей на дороге не видел.



Рамирес подумал было, что пустыня уже повлияла на его психику и ему стали мерещиться видения. Но ведь эти трое выглядели как обыкновенные люди, их одежда была такой, какую носят здешние жители. Джип проехал еще пару миль, и Рамирес, к своему изумлению, снова увидел впереди тех же троих людей. Когда машина поравнялась с ними, Рамирес попросил фотографа (по-прежнему никого не видевшего на дороге) остановиться и стал расспрашивать о дороге к «Биосфере». Те объяснили, что нужно свернуть в сторону и ехать вдоль гористой части «Моря Тетис». А еще эти местные жители сказали, что ищут здесь своих заблудившихся овец и коз.



Следуя полученным от «аборигенов» рекомендациям, путешественники через некоторое время облегченно вздохнули, увидев вдали высокое здание «Биосферы». Когда они приехали и встретились с остальной частью группы, Рамирес рассказал собравшимся о странной встрече в пустыне. Внимательно слушавший его Гарри де ла Пена, в то время руководивший лабораторией, заметил, что в пустыне нет ни крестьян, ни других людей, кроме приехавшей группы корреспондентов и тех, кто составляет постоянный контингент «Биосферы». И уж конечно, там нет никаких овец и коз, за которыми нужно было присматривать. Проведенное в последующие дни исследование местности позволило убедиться в полной безлюдности пустыни на десятки миль во¬круг.





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