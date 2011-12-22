спорт Спорт против наркотиков, алкоголя и табака Последние пять лет в Украине наблюдается рост наркомании. Сегодня наркозависимость постепенно «молодеет». Ежегодное количество наркоманов в нашем государстве, по данным МВД, увеличивается в среднем на 5-10%. Безусловно, лучшая альтернатива наркотикам, алкоголю и табаку — физкультура и спорт. В Синельниковском районе проводятся различные спортивные мероприятия среди детей, подростков и молодежи, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Днепропетров¬ская областная общественная организация «Спортивный клуб «Престиж» (президент И. А. Болдин) недавно организовала футбольный турнир «Спорт против наркотиков, алкоголя и табака». В нем приняли участие 19 любитель¬ских команд. Турнир проходил одновременно на стадионах городской гимназии № 4 и общеобразовательной школы № 2. В нем приняли участие молодые люди от 14 до 25 лет. Всех объединил дух спортивного соперничества. Игроки сумели в полной мере продемонстрировать свои умения и навыки. Все они в одинаковых условиях честно добывали в борьбе победу. Чтобы поддержать футболистов и просто насладиться игрой, собрались десятки болельщиков.



19 ноября на стадионе Синельниковской школы № 2 состоялся последний итоговый тур. По итогам предыдущих матчей в финал вышло десять команд: пять — младшей категории 14-17 лет — «Арсенал» (Раевка), «Газ-мяс» (Илларионово), ФК «Зайцево» (Зайцево), «Динамо» (ДЮСШ-Синельниково), ФК «Синельниково» (Синельниково) и пять городских команд старшей категории 18-25 лет — «Юность», «Ручеек», «Ваньки», «Феникс» и «Патриот».



Среди спортивных коллективов старшей категории I место завоевала «Юность», серебро — «Ваньки», а бронзу получила команда «Патриот». В младшей категории: I место — «Газ-мяс», II — «Арсенал», бронзовыми призерами стали игроки ФК «Динамо».



Команды-победительницы получили в награду кубки и почетные грамоты от организаторов футбольного турнира: президента спортивного клуба «Престиж» И. А. Болдина, заместителя президента клуба М. Г. Рябошапко и президента благотворительного фонда «Миссия приди и помоги» В. И. Топки.



«Юность» выиграла возможность принять участие в футбольном турнире в Киеве, а игроки команды «Газ-мяс» поедут в Донецк на экскурсию к стадиону «Донбасс Арена» и на спортивно-тренировочную базу ФК «Шахтер».



Следующий турнир, который планирует организовать ДООО «Спортивный клуб «Престиж», состоится в декабре этого года на территории поселка Юбилейный.





Игорь Болдин Tweet